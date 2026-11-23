Средства поражения ВС РФ поразили участок Южного моста, по которому курсируют поезда "зеленой" линии Киевского метрополитена. Повреждения довольно серьезные, но всё отремонтируют, сообщили власти.

Председатель Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов в эфире "Новости Live" высказался по поводу ситуации с Южным мостом, пострадавшим в результате серии российских ударов. По словам чиновника, движение поездов метро не возобновят до нового года, но удалось устранить повреждение трубы теплосети, которая подавала теплоноситель в кварталы на левом берегу.

Удары РФ по мостам — Ковтунов о движении метро по Южному мосту, см. с 1:27:49

Ведущий поинтересовался у Ковтунова, возобновят ли движение "зеленой" ветки метро до Нового года. В ответ чиновник сказал, что, вероятно, нет.

"Упало как раз на трассу метро. Не могу сказать, когда именно будут завершены все работы, но, думаю, что они будут выполнены в кратчайшие сроки. Там ничего сверхсложного не произошло. Технически всё это возможно и будет обязательно сделано. К сожалению, хотелось бы [возобновить движение метро до нового года], но мне кажется, что нет", — сказал Ковтунов.

Видео дня

Кроме того, глава РГА рассказал о ситуации с транспортом, когда киевляне страдали от пробок из-за закрытия Южного моста. По его словам, после введения реверсного движения на мосту Патона количество пробок уменьшилось. Впрочем, пока нет возможности улучшить движение общественного транспорта по Дарницкому мосту, уточнил он: разрешено ехать по одной полосе с левого берега на правый и все. Причина такой ситуации — повреждения после российского удара.

"Есть повреждения, и они достаточно серьезные, хотя их можно без проблем устранить", — заверил чиновник.

В частности, глава Дарницкой РГА ответил на вопрос о теплоснабжении на левом берегу Киева. После удара РФ по Южному мосту была повреждена труба теплосети, но дома, оставшиеся без отопления, переключили на другую котельную. То же самое сделали для тех, кто был подключен к ТЭЦ-5.

Удары РФ по мостам — что известно

Отметим, что осенью 2026 года произошло несколько ударов РФ по мостам в Киеве. Одна из последних массированных атак произошла в ночь на 19 ноября. Россияне запустили несколько десятков баллистических и крылатых ракет, и под ударом оказались три моста. После удара баллистических ракет РФ были перекрыты Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты, сообщил мэр Виталий Кличко.

Напоминаем, что 18 ноября председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, сколько может стоить проезд по туннелям в Киеве, которые построят взамен поврежденных мостов.