99 % украинцев не смогут оплатить проезд по туннелю под Киевом, чтобы добраться с одного берега Днепра на другой. Компенсация стоимости проезда может лечь на бюджет Киева, и это станет "имиджевым" решением.

Вечером 18 ноября, после серии ударов РФ по мостам через Днепр, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на YouTube-канале "Суперпозиция" высказался по поводу туннеля под Киевом. По словам Попенко, стоимость проезда для рядового украинца составит 500 грн в одну сторону. Он пояснил, что строительство туннеля — это очень дорогой проект, за который государство взяться не сможет. В таком случае туннель построит частный инвестор и, чтобы окупить вложенные средства, установит столь высокую стоимость проезда.

Туннель под Киевом — Попенко о 500 грн за проезд, см. с 11:55

Попенко сообщил, что уже имеются ориентировочные расчеты, согласно которым и получается такая высокая стоимость проезда автомобильного транспорта.

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"В нынешних условиях государство, в принципе, не готово будет профинансировать такие проекты. То есть речь идет о поиске инвестора, который готов будет вложить средства, но при этом впоследствии будет взимать плату за проезд по этому туннелю. Проезд на легковом автомобиле будет стоить около 500 грн", — сказал он.

Отметим, что с лета 2026 года стоимость проезда на общественном транспорте в Киеве составляет около 30 грн. Автомобили передвигались по мостам бесплатно.

Туннель под Киевом — что известно

Попенко также прокомментировал идеи об альтернативной переправе через Днепр — например, с помощью речного транспорта (с таким предложением выступила компания "Нибулон"). Эксперт раскритиковал такие идеи, поскольку речные суда "Метеоры" и "Ракеты" не смогут заменить текущую нагрузку мостов. Еще один вариант — это понтонная переправа. По его словам, их можно использовать в качестве временной переправы в случае чрезвычайных ситуаций, и, к тому же, по ним не смогут перевозиться общественный транспорт и автомобили.

"Альтернатива — это фактическое замещение хотя бы 10–20 % грузопотока, проходящего по мостам. Этим речным транспортом могут переправиться около 40 человек в одну сторону. Он будет совершать пять-семь рейсов в день, то есть речь идет об очень ограниченном количестве людей", — заявил эксперт.

Эксперт добавил, что строительство туннеля может занять около 10 лет по аналогии с Подольско-Воскресенским мостом, который возводился 20 лет. При этом только восстановление подземного туннеля на станции Демиевка длилось полтора года.

"На данный момент других альтернатив, которые могли бы заменить миллионы людей, физически пересекающих мосты, нет", — подытожил он.

Отметим, что после серии ударов РФ по мостам в Киеве в обществе и среди властей заговорили о строительстве туннелей под Днепром, которые помогут в случае серьезных повреждений. 17 ноября Министерство восстановления и инфраструктуры сообщило, что начинает процесс строительства туннелей и что этим вопросом может заниматься американская компания Robbins, с которой начали переговоры. Ориентировочная стоимость строительства — до 500 млн долл., а срок — в течение двух-трех лет.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о ситуации с мостами в Киеве и опросил экспертов о возможности строительства туннелей под Киевом.