Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта приступило к подготовке проекта строительства туннеля под Днепром в Киеве. К работе присоединилась американская компания Robbins.

Рабочее совещание по вопросам строительства туннеля под Днепром в Киеве провел министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник. Технологические решения и подготовку проекта обсуждали совместно с представителями американской компании Robbins, сообщает Министерство по восстановлению транспорта и инфраструктуры.

"Враг не прекращает наносить удары по мостам столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и укреплять устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на повседневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику. Подготовку такого проекта нужно начинать уже сейчас", — отметил министр.

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Вопрос о строительстве туннеля поднял народный депутат Александр Качура во время "часа вопросов к правительству".

Американская компания Robbins специализируется на туннелепроходческом оборудовании для крупномасштабных инфраструктурных проектов. Она готова предоставить необходимую технику, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.

Следующим шагом компания должна представить предложения относительно необходимых исследований, оборудования и партнерства. На этом будет основываться дальнейшая техническая проработка и расчет стоимости.

Прежде чем приступить к практической реализации, необходимо определить маршрут и технические параметры туннеля, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование. Именно оно и покажет, во сколько обойдётся проект и каким будет график работ — от подготовительного этапа до открытия движения.

Отдельно на совещании обсуждались вопросы привлечения финансирования и участия украинских, европейских и американских партнеров в проектировании и строительстве.

Напомним, несколько дней назад Калашник оценил стоимость самого простого туннеля без метрополитена в 400–500 миллионов долларов, а срок строительства — в два–три года. Тогда же он говорил, что проект находится на стадии идеи, концепции и проектирования, а с Европейским инвестиционным банком ведутся предварительные переговоры о выделении 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Киеве в результате атаки были повреждены Северный и Южный мосты. Специалисты обследуют сооружения, чтобы определить масштабы разрушений и выяснить, когда можно будет возобновить движение, сообщил мэр Виталий Кличко. В настоящее время движение по обоим мостам закрыто.

Также сообщалось, что Россия нанесла ракетные удары и запустила дроны по Украине в ночь на 17 ноября. В Киеве повреждена критически важная инфраструктура и остановлена часть "зеленой" линии метро, в Запорожье погиб водитель автомобиля, а в Смиле Черкасской области пострадали три человека.