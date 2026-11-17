Підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві розпочало Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. До роботи долучилася американська компанія Robbins.

Робочу нараду щодо будівництва тунелю під Дніпром у Києві провів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Технологічні рішення та підготовку проєкту обговорювали разом із представниками американської компанії Robbins, повідомляє Міністерство з відновлення транспорту та інфраструктури.

"Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз", – зазначив міністр.

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Саме питання будівництва тунелю порушив народний депутат Олександр Качура під час "години запитань до Уряду".

Американська компанія Robbins спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні для масштабних інфраструктурних проєктів. Вона готова надати необхідну техніку, навчати українських фахівців і забезпечити технічний супровід.

Наступним кроком компанія має надати пропозиції щодо потрібних досліджень, обладнання та партнерства. На цьому ґрунтуватиметься подальше технічне опрацювання та розрахунок вартості.

Перш ніж переходити до практичної реалізації, необхідно визначити маршрут і технічні параметри тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Саме воно й покаже, скільки коштуватиме проєкт і яким буде календар робіт – від підготовчого етапу до відкриття руху.

Окремо на нараді говорили про залучення фінансування та участь українських, європейських і американських партнерів у проєктуванні та будівництві.

Нагадаємо, кілька днів тому Калашник оцінював найпростіший тунель без метрополітену в 400-500 мільйонів доларів, а термін будівництва – у два-три роки. Тоді ж він казав, що проєкт перебуває на стадії ідеї, концепції та проєктування, а з Європейським інвестиційним банком тривають попередні переговори щодо 100 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада в Києві після атаки пошкоджено Північний і Південний мости. Фахівці обстежують споруди, щоб визначити масштаби руйнувань і з'ясувати, коли можна буде відновити рух, повідомив міський голова Віталій Кличко. Наразі рух обома мостами закритий.

Також повідомлялося, що балістикою та дронами Росія атакувала Україну в ніч проти 17 листопада. У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру та зупинено частину "зеленої" гілки метро, у Запоріжжі загинув водій автомобіля, а в Смілі на Черкащині постраждали троє людей.