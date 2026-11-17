У Києві 17 листопада після ворожої атаки пошкоджено Північний та Південний мости. Наразі фахівці обстежують споруди, щоб визначити масштаби руйнувань і з'ясувати, коли можна буде відновити рух транспорту.

Про наслідки атаки на Київ повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, спеціалісти вже працюють на обох мостах і визначають ступінь пошкоджень.

Рух Північним та Південним мостами наразі закритий. Коли саме їх відкриють, стане відомо після завершення обстеження та отримання висновків фахівців.

Комунальні служби працюють над усуненням наслідків удару. За словами Кличка, міська влада робить усе можливе, щоб якомога швидше відновити проїзд.

Інформацію про перекриття мостів у Києві та обмеження руху обіцяють оперативно оновлювати.

Також через наслідки атаки тимчасово призупинено рух поїздів на "зеленій" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Наразі потяги курсують лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі". Про подальші зміни в роботі метрополітену повідомлятимуть додатково.

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Також у ніч проти 17 листопада під ракетний удар потрапив Кримський міст. Унаслідок атаки арка автомобільної частини споруди обвалилася у воду.

Раніше повідомлялося і про пошкодження інфраструктури метрополітену після влучання балістичних ракет у районі Північного та Південного мостів у Києві. Через це роботу метро та рух мостами було обмежено.

Варто зазначити, що в ніч проти 17 листопада російські війська запустили по Україні кілька балістичних ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ракетні влучання в районі Північного та Південного мостів столиці.

Вранці росіяни знову атакували Київ балістичними ракетами. За повідомленнями моніторингових каналів, серед можливих цілей повторного удару могли бути мости в столиці.