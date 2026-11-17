17 ноября в Киеве в результате вражеской атаки были повреждены Северный и Южный мосты. В настоящее время специалисты проводят обследование сооружений, чтобы определить масштабы разрушений и выяснить, когда можно будет возобновить движение транспорта.

О последствиях атаки на Киев сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, специалисты уже работают на обоих мостах и оценивают степень повреждений.

Движение по Северному и Южному мостам в настоящее время закрыто. Когда именно их откроют, станет известно после завершения обследования и получения заключений специалистов.

Коммунальные службы работают над устранением последствий удара. По словам Кличко, городские власти делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Информацию о перекрытии мостов в Киеве и ограничениях движения обещают оперативно обновлять.

Кроме того, в связи с последствиями атаки временно приостановлено движение поездов на "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор". В настоящее время поезда курсируют только по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи". О дальнейших изменениях в работе метрополитена будут сообщать дополнительно.

Видео дня

Кроме того, в ночь на 17 ноября ракетный удар пришелся по Крымскому мосту. В результате атаки арка автомобильной части сооружения обрушилась в воду.

Ранее сообщалось также о повреждении инфраструктуры метрополитена в результате попадания баллистических ракет в районе Северного и Южного мостов в Киеве. В связи с этим работа метро и движение по мостам были ограничены.

Стоит отметить, что в ночь на 17 ноября российские войска запустили по Украине несколько баллистических ракет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях ракет в районе Северного и Южного мостов столицы.

Утром россияне вновь обстреляли Киев баллистическими ракетами. По сообщениям мониторинговых каналов, среди возможных целей повторного удара могли быть мосты в столице.