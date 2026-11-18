Российские удары по мостам Киева грозят фактически разделить столицу на два берега, оставив сотни тысяч жителей в транспортной ловушке. Пока власти обсуждают понтонные переправы и строительство туннеля под Днепром, эксперты предупреждают: даже новые мосты не спасут город от коллапса без изменения подходов к управлению транспортом. Почему Киев оказался неготов к атакам, как разгрузить переправы уже сейчас и что на самом деле мешает построить туннель — выяснял Фокус.

Киев всё глубже погружается в транспортный коллапс. Российские удары по критически важной инфраструктуре не прекращаются, а под прицелом врага оказались не только энергетические объекты, но и мосты, соединяющие два берега столицы. Каждая новая атака приводит к ограничениям движения, многокилометровым пробкам и испытаниям для киевлян. Пока поврежденные конструкции ремонтируют, сохраняется угроза повторных ударов и фактического разрыва транспортного сообщения через Днепр.

17 ноября российские войска вновь атаковали столичные мосты. Из-за повреждений Северного и Южного мостов движение было ограничено, а нагрузка на другие переправы возросла. На этом фоне правительство приступило к подготовке проекта туннеля под Днепром, который мог бы стать альтернативой наземным переправам.

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Но пока чиновники обсуждают масштабные проекты, киевляне вынуждены искать способы добраться с одного берега на другой. Можно ли облегчить ситуацию без новых мостов, почему понтоны не спасут от коллапса и что мешает подготовить город к следующим атакам? Об этом Фокус поговорил с членом Украинской академии архитектуры Виктором Глебой.

Киев в транспортном коллапсе: что можно сделать уже сейчас

По мнению Виктора Глебы, нынешняя ситуация стала следствием не только российских ударов, но и неготовности столицы к такому сценарию. Поэтому начинать нужно с изменения подходов к управлению инфраструктурой.

"Поздравляю всех с тем, что мы перешли на пешеходное сообщение между левым и правым берегами. Станем здоровее, ведь ходить полезно. Если говорить серьезно, то можно было бы использовать плавсредства, которых около 200 единиц ржавеют в доках. Заправить их топливом и запустить хотя бы для экстренных перевозок. Но мы оказались не готовы к такому характеру войны. Все хотят услышать об инженерных решениях — понтонах, мостах, новых конструкциях. Однако это уже следствие управленческих решений", — говорит эксперт.

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Глеба предлагает разделить решение проблемы на три уровня: стратегический, тактический и оперативный. Последний касается повседневных потребностей киевлян — возможности добраться до работы, перевезти вещи или навестить родственников.

"Всех киевлян интересует практическая сторона дела. Как мне сегодня что-то довезти, кого-то подвезти, навестить родных? Это актуальный вопрос, и он никак не решается. Поэтому не стоит питать иллюзий. Прокладывайте альтернативные маршруты, ищите магистрали и планируйте дополнительные два-три часа на дорогу", — отмечает Глеба.

В то же время он убежден, что транспортное сообщение можно организовать более эффективно даже без строительства новых мостов.

Дарницкий мост и бесплатный проезд: как разгрузить столицу

Одним из первоочередных решений Глеб называет реорганизацию общественного транспорта. Основой перевозок между берегами, по его мнению, может стать Дарницкий мост, который эксперт считает наиболее надежным.

"Город должен обеспечить транспортное сообщение между левым и правым берегами через Дарницкий мост. Маршрутки могут двигаться группами по две-три машины. Утром — в соответствии с основным пассажиропотоком, а после окончания рабочего дня — в обратном направлении. Это вполне реально организовать для людей", — объясняет архитектор.

Кроме того, он предлагает ввести бесплатный проезд для киевлян между берегами, чтобы жители чаще пользовались общественным транспортом.

"Предоставьте киевлянам проездной и пусть они бесплатно ездят с одного берега на другой и обратно. Примите меры в отношении наземного транспорта и того моста, который уже есть", — подчеркивает эксперт.

Еще одной проблемой Глеб считает транзитную нагрузку на мосты, в частности движение специальной техники. Он предлагает организовать для такого транспорта отдельные маршруты за пределами города, используя при необходимости специальные переправы.

"Я обращаюсь к властям: освободите гражданские мосты от транзита. Нужно организовать отдельный транспортный поток, а городские переправы оставить для людей. Вот что нужно сделать в первую очередь", — подчеркивает Глеба.

Почему понтонные переправы не спасут Киев

Несмотря на обсуждение понтонных переправ и модульных мостов, Глеба сомневается, что они способны быстро обеспечить полноценное гражданское сообщение. Причина — отсутствие готовой инженерной и береговой инфраструктуры.

"Если вам предложат железобетонный, так называемый японский модульный мост, это не означает, что японцы будут лично отвечать за него и за вашу безопасность. Помимо неготовности мостовых конструкций, плавучих понтонов или железобетонных дебаркадеров, мы не готовы с подъездными путями. У нас нет инженерно-транспортной и береговой инфраструктуры, которая позволила бы быстро организовать такие переправы", — объясняет он.

Эксперт также поднимает вопрос об ответственности за безопасность новых объектов. В качестве примеров проблем с вводом в эксплуатацию он упоминает пешеходные мосты возле парка "Наталка" и стеклянный мост в центре столицы.

Кроме того, Глеба заявляет о возможном финансировании новых переправ.

"Кабмин, по моим сведениям, закрытым постановлением выделил 10 миллиардов гривен на переправы. Именно переправы, а не мосты. Их будет восемь или двенадцать, сейчас составляют сметы. Сначала выделяют деньги, а потом составляют сметы. Проектов пока нет, но деньги уже выделяются", — утверждает архитектор.

По его мнению, финансированию должны предшествовать инженерные расчеты и готовые проекты.

Как защитить мосты от новых ударов

Глеба убежден, что Киеву нужна комплексная программа укрепления существующих мостов, а не просто ремонт после каждой атаки.

"Нужно укреплять мосты. Нужны специальные конструкции, усиление опор, чтобы после каждого попадания не возникало опасений, что пилон обрушится прямо на мост. Но всё это должно происходить в рамках комплексной программы с обязательным участием специалистов", — объясняет архитектор.

В то же время он критикует подход, при котором инфраструктурными проектами руководят чиновники, не обладающие надлежащим инженерным опытом.

"Если человеку дали должность, нужно смотреть, насколько он компетентен, какой у него диплом, опыт и возможности. А у нас часто бывает наоборот: получил должность — и уже можешь принимать решения по собственному усмотрению. Начинать нужно с управленческих решений", — считает Глеба.

Туннель под Днепром: почему строительство может затянуться

Еще одним решением может стать автомобильный туннель под Днепром. Однако Глеба не согласен с оценками, согласно которым его строительство обязательно займет десять лет. По мнению эксперта, главным препятствием может стать не техника, а бюрократия.

"Кто сказал "десять лет"? Откуда берутся эти сроки — три года, десять лет? Посмотрите на существующую технику. Зайдите на страницу народного депутата Качуры, который сейчас занимается вопросом туннеля. Он сотрудничает с американской компанией The Robbins Company. По моим данным, американцы ещё два месяца назад официально направили Кабмину предложение, но его проигнорировали", — говорит эксперт.

По словам Глебы, компания располагает туннелепроходческим оборудованием диаметром 13,7 метра и возможностями для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Однако украинская сторона должна подготовить необходимые исследования и транспортную инфраструктуру.

"Нужно проложить туннель под Днепром, забетонировать конструкцию. Но способна ли Украина построить две транспортные развязки, подъездные пути, провести геологические изыскания и обеспечить сопровождение технико-экономического обоснования? Вот в чём вопрос. Мы за два месяца не смогли серьезно рассмотреть предложение, зато готовы слушать псевдоэкспертов и блогеров, которые рассказывают о технической невозможности строительства", — отмечает он.

Архитектор напоминает, что альтернативные переходы через Днепр ранее рассматривались в градостроительной документации. По его словам, он лично работал с архивными материалами генерального плана столицы, связанными с гражданской обороной.

Глеба также критикует отсутствие надлежащего взаимодействия со стороны городских специалистов.

"Где главный архитектор города? Почему он не появляется в эфире, ничего не комментирует? Где главный инженер города? Такой должности вообще нет. А мы сидим и ждем, когда американцы нам что-нибудь привезут", — возмущается он.

По словам эксперта, американская компания готова доставить туннелепроходческую машину в кратчайшие сроки, однако Украина не создала необходимых условий.

"Говорят, что туннелепроходческую машину могут привезти уже через месяц. А мы готовы? Нет, Украина не готова. Так о каких же десяти годах идет речь? С такой властью можно и двадцать лет просидеть и ничего не сделать", — подчеркивает Глеба.

В то же время доставка оборудования ещё не означает готовности к началу строительства: необходимы геологические изыскания, проектная документация, согласование и подготовка площадок.

Почему Киев не подготовился к ударам по мостам

По словам Глебы, об угрозе российских ударов по мостам предупреждали ещё в начале полномасштабного вторжения. Однако надлежащая система резервных транспортных маршрутов создана не была.

По мнению эксперта, власти слишком долго полагались на внешнюю помощь и международные договоренности. В частности, он утверждает, что ранее якобы существовали непубличные договоренности об ограничении ударов по отдельным объектам.

"Был протокол, который, по моим сведениям, запрещал наносить удары примерно по 30 объектам. Поэтому все спали спокойно. Мы ждали, что американцы предоставят ракеты, помогут. А потом ситуация изменилась. И все эти договоренности, все протоколы утратили силу. С этим нужно что-то делать, а не ждать, пока нам что-то привезут", — заявляет архитектор.

В качестве примера бездействия ответственных структур Глеб приводит ситуацию с мостом Патона.

"На кого нам надеяться? На государственные власти, которые держат на балансе города Патона и за шесть лет ничего не сделали? На киевские власти, которые получали деньги, но необходимых работ не выполнили?" — спрашивает он.

Главным препятствием эксперт называет не отсутствие технологий или международных подрядчиков, а неэффективность управления.

"Три километра туннеля физически прокопать легче, чем пройти три этажа чиновников в наших министерствах. Вот в чём проблема. Она в управлении, в креслах и в людях, которые в этих креслах сидят. И именно над этим нужно работать", — подытоживает Виктор Глеба.