В течение всего дня 17 ноября движение по Южному и Северному мостам в Киеве было перекрыто после вражеских атак баллистикой.

К вечеру мэр столицы Виталий Кличко сообщил о частичном восстановлении движения по Южному мосту.

По его словам, после обследования конструкций сооружения специалисты госпредприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили заключение о возможности возобновления временного движения автомобильным проездом в направлении с левого на правый берег Киева.

Кто может проехать по мосту

Движение с регулируемым интервалом разрешено:

автотранспорту массой до 10 тонн включительно;

общественному транспорту общей массой до 18 тонн.

Что касается движения с правого на левый берег, то оно остается закрытым из-за повреждения той части моста.

Видео дня

Кличко добавил, что специалисты на обрабатывают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций, а сотрудники КП "Київавтошляхміст" продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки и восстановлению поврежденных мостовых конструкций.

Фото: КГГА

Сегодня же "Укрзализныця" запускает 16 дополнительных рейсов Kyiv City Express, чтобы поддержать пассажиров и обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами.

17 ноября, пассажиров ожидают 8 дополнительных рейсов, которые начнут движение с правого берега на левый:

Д10 Почайна – Дарница – Выдубичи стартует со станции Почайна в 16:59

Д09 Выдубичи – Почайная – Дарница со станции Выдубичи – в 17:00.

С 18 по 20 ноября, кроме 96 основных рейсов на полном кольце, будут курсировать еще 16 дополнительных: 8 — в утренние и 8 — в вечерние пиковые часы.

Фото: Укрзализныця

Ранее в Киевской городской государственной администрации информировали, что в результате ударов по мостам повреждены тепломагистрали. Из-за этого "Киевтеплоэнерго" уже начало переключать жителей Куреневки, Оболони и Позняков на другие источники, постепенно восстанавливая подачу тепла в дома.

Северный и Южный мосты через Днепр в Киеве подверглись ракетной атаке ВС РФ в ночь на 17 ноября. По информации президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три — по Северному.

Напомним, в результате ночного обстрела в Киеве была повреждена наземная инфраструктура метрополитена.