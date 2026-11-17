Протягом усього дня 17 листопада рух по Південному та Північному мостах у Києві було перекрито після ворожих обстрілів з балістичної зброї.

До вечора мер столиці Віталій Кличко повідомив про часткове відновлення руху по Південному мосту.

За його словами, після обстеження конструкцій споруди фахівці державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобілів у напрямку з лівого на правий берег Києва.

Хто може проїхати по мосту

Рух із регульованим інтервалом дозволено:

автотранспорту масою до 10 тонн включно;

громадському транспорту загальною масою до 18 тонн.

Що стосується руху з правого на лівий берег, то він залишається закритим через пошкодження цієї частини мосту.

Кличко додав, що фахівці опрацьовують матеріали обстеження та виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несучої здатності пошкоджених конструкцій, а співробітники КП "Київавтошляхміст" продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та відновлення пошкоджених мостових конструкцій.

Видео дня

Фото: КГГА

Сьогодні ж "Укрзалізниця" запускає 16 додаткових рейсів Kyiv City Express, щоб підтримати пасажирів та забезпечити стабільне сполучення між лівим і правим берегами.

17 листопада на пасажирів чекають 8 додаткових рейсів, які курсуватимуть з правого берега на лівий:

Д10 Почайна — Дарниця — Видубичі відправляється зі станції Почайна о 16:59

Д09 Видубичі – Почайна – Дарниця зі станції Видубичі – о 17:00.

З 18 по 20 листопада, окрім 96 основних рейсів за повним маршрутом, курсуватимуть ще 16 додаткових: 8 — у ранкові та 8 — у вечірні години пік.

Фото: Укрзализныця

Раніше у Київській міській державній адміністрації повідомили, що внаслідок ударів по мостах пошкоджено тепломагістралі. Через це "Київтеплоенерго" вже почало переключати мешканців Куренівки, Оболоні та Позняків на інші джерела, поступово відновлюючи подачу тепла в будинки.

Північний і Південний мости через Дніпро в Києві зазнали ракетного удару з боку ЗС РФ у ніч на 17 листопада. За інформацією президента України Володимира Зеленського, ворог випустив чотири балістичні ракети по Південному мосту та три — по Північному.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу в Києві було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену.