Тимчасова слідча комісія Верховної Ради тричі викликала ексміністра Михайла Федорова. Федоров тричі ігнорував запрошення і не відповів на питання навіть по відеозв'язку.

Вдень 23 листопада відбулось засідання ТСК з питань можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини, на якому головує нардеп Олексій Гончаренко. Засідання, яке транслювалось на YouTube-каналі політика, тривало близько 20 хвилин. Гончаренко повідомив, що Федорова тричі з 31 серпня викликали на розмову, але окрім "незрозумілого листа від адвоката Федорова" реакції не було. Тому прийняли рішення примусово доставити ексміністра на засідання за допомогою Національної поліції.

Скандал з Федоровим — Гончаренка про привід через Нацпол див. з 01:42

Гончаренко повідомив, що Федорова запрошували на ТСК 31 серпня (ніякої відповіді не було), 4 вересня (Фонд "Східна Європа" повідомив, що посадовець має їхню бронь та поїхав у відрядження за кордон), 14 вересня (Федоров отримав запрошення, але на засідання не прибув, а ТСК отримала лист від адвоката). Нардеп також пояснив, що запрошені мають можливість підключитись до засідання ТСК та дати роз'яснення по відеозв'язку. З його слів, Федоров отримав відповідні інструкції, але навіть таким способом не з'явився. Тому ТСК вирішила доставити ексміністра примусово, посилаючись на відповідні законодавчі норми.

Відео дня

"Громадянин України Федоров Михайло Альбертович тричі був належним чином запрошений дати свідчення на тимчасову слідчу комісію. Ми проголосуємо рішення про привід Михайла Федорова за допомогою Національної поліції", — сказав головуючий, а далі озвучив, що за привід ексміністра проголосувало 8 з 14 членів.

Скандал з Федоровим — деталі

25 серпня нардеп Гончаренко повідомив про виклик Федорова та пояснив, яке питання цікавить ТСК. Ідеться про справу "Мідас" НАБУ, про яку стало відомо восени 2025 року.

Скандал з Федоровим — справа "Мідас" та виклик на ТСК Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Згідно з матеріалами справи "Мідас", фігуранти, група підприємців та посадовців з Міненерго, як підозрюють, займались розкраданнями під час будівництва захисних споруд енергетичних об'єктів. За підсумками розслідування, висунули підозру та арештували з правом виходу під заставу тодішнього глави Міненерго Германа Галущенка. Орієнтовно, через схему пройшло 150 млн дол., а після оприлюднення матеріалів "Мідас" подав у відставку тодішній глава ОП Андрій Єрмак.

Зазначимо, влітку 2026 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади тодішнього главу Міноборони Михайла Федорова, і при цьому не озвучив, чому прийняв таке рішення. Згодом Федоров озвучив різні версії про причини звільнення: наприклад, через непорозуміння з тодішнім главою Генштаб ЗСУ Олександром Сирським тощо.

Нагадуємо, 18 листопада відбулось ще одне засідання ТСК, на якому пролунали скандальні заяви генерала СБУ Сергія Дуки, фігуранта справи "Карфаген" НАБУ.