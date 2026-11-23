Временная следственная комиссия Верховной Рады трижды вызывала бывшего министра Михаила Федорова. Федоров трижды проигнорировал приглашения и не ответил на вопросы даже по видеосвязи.

Днем 23 ноября состоялось заседание ВСК по вопросам возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека, которое возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко. Заседание, транслировавшееся на YouTube-канале политика, длилось около 20 минут. Гончаренко сообщил, что Федорова трижды с 31 августа вызывали на беседу, но, кроме "непонятного письма от адвоката Федорова", реакции не последовало. Поэтому было принято решение принудительно доставить экс-министра на заседание с помощью Национальной полиции.

Скандал с Федоровым — Гончаренко о задержании из-за "Нацпола" см. с 01:42

Гончаренко сообщил, что Федорова приглашали на ВСК 31 августа (ответа не поступило), 4 сентября (Фонд "Восточная Европа" сообщил, что у чиновника есть их бронирование и он уехал в командировку за границу), 14 сентября (Федоров получил приглашение, но на заседание не явился, а ВСК получила письмо от адвоката). Депутат также пояснил, что приглашенные имеют возможность подключиться к заседанию ВСК и дать разъяснения по видеосвязи. По его словам, Федоров получил соответствующие инструкции, но даже таким образом не явился. Поэтому ВСК решила доставить экс-министра принудительно, сославшись на соответствующие законодательные нормы.

Видео дня

"Гражданин Украины Федоров Михаил Альбертович трижды был надлежащим образом вызван для дачи показаний в временную следственную комиссию. Мы проголосуем за решение о приводе Михаила Федорова с помощью Национальной полиции", — сказал председательствующий, а затем сообщил, что за привод экс-министра проголосовали 8 из 14 членов.

Скандал с Федоровым — подробности

25 августа народный депутат Гончаренко сообщил о вызове Федорова и пояснил, какой вопрос интересует ВСК. Речь идет о деле "Мидас" НАБУ, о котором стало известно осенью 2025 года.

Скандал с Федоровым — дело "Мидас" и вызов в ВСК Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Согласно материалам дела "Мидас", фигуранты — группа предпринимателей и должностных лиц из Минэнерго — предположительно занимались хищениями в ходе строительства защитных сооружений энергетических объектов. По итогам расследования было предъявлено подозрение и арестован с правом освобождения под залог тогдашний глава Минэнерго Герман Галущенко. Ориентировочно, через эту схему прошло 150 млн долл., а после обнародования материалов "Мидас" подал в отставку тогдашний глава ОП Андрей Ермак.

Отметим, что летом 2026 года президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности тогдашнего главу Минобороны Михаила Федорова, при этом не объяснив, почему принял такое решение. Впоследствии Федоров озвучил различные версии о причинах увольнения: например, из-за разногласий с тогдашним главой Генштаба ВСУ Александром Сырским и т. д.

Напоминаем, что 18 ноября состоялось очередное заседание ВСК, на котором прозвучали скандальные заявления генерала СБУ Сергея Дуки, фигуранта дела "Карфаген" НАБУ.