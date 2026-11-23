22 листопада на 79-му році життя померла Людмила Василівна Джулай — одна з перших мешканок Прип’яті, фельдшер 126-ї медичної санітарної частини, яка в перші години після Чорнобильської катастрофи у квітні 1986 року рятувала постраждалих.

Про смерть жінки повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Людмила Джулай оселилася в Прип’яті взимку 1971 року, у той час, коли місто ще тільки будувалося. На її очах воно зростало й розквітало. Їй тоді було всього 24 роки, а її новий будинок був четвертою багатоповерхівкою, зведеною в молодому супутнику Чорнобиля.

У ніч аварії на Чорнобильській атомній електростанції Людмила Василівна була на чергуванні. Саме вона приймала перших постраждалих працівників станції та пожежників.

За її спогадами, у той момент медики ще не розуміли, що сталося, працювали голими руками й без засобів індивідуального захисту. Усі знали лише одне — людей треба рятувати.

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Людмила 12 годин працювала без йодного захисту. Крім того, вона доглядала за шістьма пацієнтами з надзвичайно високими дозами опромінення. Серед них були працівниці позавідомчої охорони ЧАЕС Клавдія Лузганова та Катерина Іваненко, які згодом померли в московській клінічній лікарні №6.

Людмила Джулай працювала в Чорнобилі до березня 1994 року Фото: ДАЗВ/Facebook

Як розповіли в ДАЗВ, Катерина просила зателефонувати її літній мамі та повідомити про те, що сталося. Але виконати це прохання Людмила не змогла — телефонний зв’язок у Прип’яті вже було відключено. І згодом медичка все життя дорікала собі за те, що не змогла передати матері звістку від її доньки.

У ніч трагедії жінка отримала радіаційні опіки рук, роздягаючи постраждалих працівників станції та пожежників і відносячи їх одяг. Ці опіки виявилися настільки глибокими, що з пальців Людмили Василівни не можна було зняти відбитки. Шкіра була пошкоджена настільки, що не залишилося звичного папілярного малюнка.

"Після тієї ночі я повернулася додому напівмертва. Мій син навчався у 10 класі. Йому довелося відпоювати мене, приводити до тями", — розповідала вона у своїх інтерв’ю.

У травні 1986 року фельдшерка відпрацювала вісім 12-годинних змін у медпункті адміністративно-побутового корпусу ЧАЕС. Під час однієї з них, у ніч на 23 травня, коли сталася пожежа в кабельних тунелях третього та четвертого енергоблоків, Джулай надавала допомогу пожежникам. Рівень радіації в зоні пожежі сягав 200 Р/год, повідомили в Національному музеї "Чорнобиль".

Після аварії Людмила Василівна продовжувала працювати медикинею у Чорнобилі до березня 1994 року. Під час одного з чергувань жінка втратила свідомість і потрапила до радіологічного центру в Пущі-Водиці. Після лікування їй призначили групу інвалідності.

Нагода потрапити до своєї квартири в Прип’яті випала їй після дезактивації. Речей там практично не залишилося, окрім збірки оповідань Юрія Бездика "Прощаючись назавжди".

"Це мене дуже вразило. Я загорнула її в целофан і привезла до Києва. Ось так ця книга зі мною й досі", — розповідала Джулай.

На пенсії Людмила Василівна не забувала про найстрашнішу катастрофу минулого століття: брала активну участь у діяльності громадських організацій, допомагала створювати чорнобильський музей в одній із київських шкіл, ділилася своїми спогадами, зберігала пам’ять про пережите та пам’ятала ім’я кожного свого колеги.

Вона приїжджала до зони відчуження на 35-ту річницю Чорнобильської трагедії. Тоді ж востаннє відвідала свою колишню медсанчастину:

"У мене там залишилися туфельки. Я щоразу, коли приїжджаю до Прип’яті, заходжу до свого кабінету, перевіряю, чи вони на місці. Так, вони стоять, чекають на мене. Цього разу, щоправда, туди не пішла, а минуло вже майже 40 років, але я думаю, що вони нікуди не поділися і, як і раніше, на своєму місці".

Людл Джулай побувала у Прип'яті у 2024 році Фото: ДАЗВ/Facebook

Востаннє Людмила Василівна побувала у Прип’яті у 2024 році, а наступного року стала учасницею проєкту, присвяченого 40-й річниці трагедії на ЧАЕС, під назвою "Чорнобиль — жіноча доля".

У грудні вона мала бути присутньою на зустрічі-діалозі поколінь напередодні Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проте доля розпорядилася інакше, і Людмила Василівна померла від хвороби, яка виявилася сильнішою за неї.

"Світла пам’ять про Людмилу Василівну Джулай, її людяність, відданість професії та непросту життєву історію назавжди залишиться з тими, хто її знав, а також в історії Чорнобильської зони", — кажуть про неї в ДАЗВ та Національному музеї "Чорнобиль".

Прощання з покійною відбудеться 24 листопада у Києві.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив у будинок ліквідаторів. Постраждала вдова першого загиблого на ЧАЕС.

Також ми писали про розповідь ліквідатора аварії про те, що на ЧАЕС існувала загроза повторних вибухів.