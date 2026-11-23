"Пришла домой полумертвая": не стало фельдшера, спасавшей людей в первые часы после взрыва на ЧАЭС
22 ноября на 79-м году жизни скончалась Людмила Васильевна Джулай — одна из первых жительниц Припяти, фельдшер 126-й медицинской санитарной части, которая в первые часы после Чернобыльской катастрофы в апреле 1986 года спасала пострадавших.
О смерти женщины сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).
Людмила Джулай поселилась в Припяти зимой 1971 года, в период, когда город только строился. На ее глазах он рос и расцветал. Ей тогда было всего 24 года, а ее новый дом был четвертой многоэтажкой, сооруженной в молодом спутнике Чернобыля.
В ночь аварии на Чернобыльской атомной электростанции Людмила Васильевна была на дежурстве. Именно она принимала первых пострадавших станционников и пожарных.
По ее воспоминаниям, в тот момент медики еще не понимали, что произошло, работали голыми руками и без средств индивидуальной защиты. Все знали только одно — людей нужно спасать.
Людмила 12 часов работала без йодной защиты. Кроме того, она ухаживала за шестью пациентами со сверхвысокими дозами облучения. Среди них были работницы вневедомственной охраны ЧАЭС Клавдия Лузганова и Екатерина Иваненко, впоследствии скончавшиеся в московской клинической больнице №6.
Как рассказали в ГАЗО, Екатерина просила позвонить ее старенькой маме и сообщить о случившемся. Но выполнить эту просьбу Людмила не смогла — телефонная связь в Припяти уже была отключена. И впоследствии медик всю жизнь корила себя за то, что не смогла передать матери весточку от ее дочери.
В ночь трагедии женщина получила радиационные ожоги рук, раздевая пострадавших работников станции и пожарных и относя их одежду. Эти ожоги оказались настолько глубокими, что с пальцев Людмилы Васильевны нельзя было снять отпечатки. Кожа была повреждена настолько, что не осталось привычного папиллярного рисунка.
"После той ночи я пришла домой полумертвая. Сын мой учился в 10 классе. Ему пришлось отпаивать меня, приводить в сознание", — говорила она в своих интервью.
В мае 1986 года фельдшер отработала восемь 12-часовых смен в медпункте административно-бытового корпуса ЧАЭС. Во время одного из них, в ночь на 23 мая, когда произошел пожар в кабельных тоннелях третьего и четвертого энергоблоков, Джулай оказывала помощь пожарным. Уровень радиации в зоне пожара достигал 200 Р/час, рассказали в Национальном музее "Чернобыль".
После аварии Людмила Васильевна продолжала работать медиком в Чернобыле до марта 1994 года. Во время одного из дежурств женщина потеряла сознание и попала в радиологический центр в Пуще-Водице. После лечения получила группу инвалидности.
Случай попасть в свою квартиру в Припяти ей представился после дезактивации. Вещей там практически не осталось, кроме сборника рассказов Юрия Бездика "Прощаясь навсегда".
"Это меня очень поразило. Я уложила ее в целлофан и забрала в Киев. Так эта книга со мной до сих пор", — говорила Джулай.
На пенсии Людмила Васильевна не забывала о самой страшной катастрофе прошлого века: принимала активное участие в деятельности общественных организаций, помогала создавать чернобыльский музей в одной из киевских школ, делилась своими воспоминаниями, хранила память о пережитом и помнила имя каждого своего коллеги.
В зону отчуждения она приезжала на 35-ю годовщину Чернобыльской трагедии. Тогда же в последний раз посетила свою бывшую медсанчасть:
"У меня там остались туфельки. Я каждый раз, когда приезжаю в Припять, хожу в свой кабинет, проверяю, на месте ли они. Да, они стоят, ждут меня. На этот раз, правда, туда не пошла, а это уже почти 40 лет прошло, но я думаю, что они никуда не делись и по-прежнему на своем месте".
Последний раз в Припяти Людмила Васильевна побывала в 2024-м, а в следующем году стала участницей проекта к 40-й годовщине трагедии на ЧАЭС "Чернобыль — женская судьба".
В декабре она должна была присутствовать на встрече-разговоре поколений накануне Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, однако жизнь распорядилась иначе, и Людмила Васильевна скончалась от болезни, которая оказалась сильнее ее.
"Светлая память о Людмиле Васильевне Джулай, ее человечности, преданности профессии и непростой жизненной истории навсегда останется с теми, кто ее знал, и в истории Чернобыльской зоны", — говорят о ней в ГАЗО и Национальном музее "Чернобыль".
Прощание с покойной состоится 24 ноября в Киеве.
Напомним, в Киеве дрон ударил по дому ликвидаторов. Пострадала вдова первого погибшего на ЧАЭС.
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