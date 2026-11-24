Питання про мобілізацію жінок час від часу піднімається у публічних дискусіях, однак обов’язкового призову немає, і українки можуть потрапити на службу лише після підписання контракту.

Особи віком від 18 до 60 років, які бажають вступити до армії, можуть укласти мотиваційний контракт на строк від 14 до 24 місяців, а за наявності відповідного досвіду та підготовки — від шести місяців, пише "Телеграф" у матеріалі "Дружина пішла служити — чоловіка не мобілізують? Є один важливий нюанс". У ньому, серед іншого, військова адвокатка юридичної компанії "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких вказала на головні моменти, які необхідно знати жінкам перед підписанням контракту.

Пошук вакансій для вступу на службу

Адвокатка рекомендує розпочати пошук вакансії з Єдиного порталу вакансій, додатка "Резерв+" або центру рекрутингу, або звернутися безпосередньо до військової частини.

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Коли вакансія знайдена, жінка проходить співбесіду з підрозділом, у якому планує проходити службу.

Грецьких наголошує, що гарантія служби на обраній посаді передбачена Положенням про проходження військової служби в редакції Указу № 108/2026.

Шестимісячний період, протягом якого військовослужбовицю не переводять з обраної посади без її згоди, відраховують від дати підписання контракту. Це окрема умова, яка не впливає на загальну тривалість служби за контрактом.

Як і куди подавати заяву

Заяву в письмовій формі подають до територіального центру комплектування (ТЦК), центру рекрутингу або рекрутингового підрозділу військової частини. Також її можна подати через електронний кабінет.

У ньому зазначається військова частина та конкретна штатна посада, на якій жінка планує служити.

Якщо заява надійшла до ТЦК або центру рекрутингу, її передають до обраної частини протягом одного робочого дня. Рішення щодо кандидатки приймає військова частина протягом трьох робочих днів після співбесіди. Якщо вона відмовляє, обґрунтування такого рішення надсилається претендентці у письмовій формі.

Терміни контракту: від чого вони залежать

Звичайні контракти під час воєнного стану фактично діють до оголошення про демобілізацію. Експериментальний мотиваційний контракт передбачає певний строк, який залежить від посади та стажу служби.

Контракт на 14 місяців укладають на посади в бойових частинах із переліку Міністерства оборони. З цього терміну щонайменше 12 місяців потрібно прослужити на таких посадах. На інших посадах передбачено контракт на 24 місяці.

Термін від шести місяців передбачено для тих, хто вже служив у особливий період, був звільнений з військової служби та має відповідну підготовку.

Для молоді віком 18–24 років, зокрема для дівчат, існує окремий "Контракт 18–24". Мотиваційні терміни на нього не поширюються.

Що буде після закінчення контракту

Коли термін закінчується, військовослужбовиця сама вирішує: звільнитися зі служби чи підписати новий контракт.

Після звільнення вона має відстрочку від мобілізації щонайменше на шість місяців. Для контрактів на 14 місяців та від шести місяців вона продовжується на три місяці за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях. Для 24-місячних контрактів додається один місяць за кожні 30 днів.

За даними на 2026 рік, у Збройних силах України налічується понад 75 тисяч жінок, при цьому близько 55–56 тисяч із них є військовослужбовцями (включно з контрактниками). Про це напередодні 8 березня повідомив тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Минулого місяця народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський спростував побоювання щодо можливої мобілізації жінок та зниження мобілізаційного віку. За словами парламентарія, наразі обговорюється зниження верхньої межі призову з 60 до 50–55 років.

Нагадаємо, що демограф пояснив, чи можна вирішити проблеми мобілізації за рахунок призову жінок.

Також повідомлялося, коли може бути оголошено мобілізацію жінок.