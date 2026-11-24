Вопрос о женской мобилизации то и дело поднимается в публичных дискуссиях, однако никакого обязательного призыва нет, и украинки могут попасть на службу только после подписания контракта.

Желающие пойти в армию в возрасте от 18 до 60 лет могут подписать мотивационный контракт на срок от 14 до 24 месяцев, а при наличии соответствующего опыта и подготовки — от шести месяцев, пишет "Телеграф" в материале "Жена пошла служить — мужчину не мобилизуют? Есть один важный нюанс". В нем, среди прочего, военная адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Елизавета Греческих указала на главные моменты, которые необходимо знать женщинам перед подписанием контракта.

Поиск вакансии для поступления на службу

Искать должность адвокат рекомендует начать с Единого портала вакансий, приложения "Резерв+" или центра рекрутинга или обратиться непосредственно в воинскую часть.

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Когда вакансия найдена, женщина проходит собеседование с подразделением, где собирается проходить службу.

Греческих подчеркивает, что гарантия службы в избранной должности предусмотрена Положением о прохождении военной службы в редакции Указа №108/2026.

Шестимесячный период, в течение которого военнослужащую не переводят с избранной должности без ее желания, отчисляют от подписания контракта. Это отдельное условие, не определяющее общую продолжительность службы по контракту.

Как и куда подавать заявление

Заявление в письменном виде подается в территориальный центр комплектования (ТЦК), центр рекрутинга или рекрутинговое подразделение воинской части. Также его можно подать через электронный кабинет.

В нем указывается воинская часть и конкретная штатная должность, где планирует служить женщина.

Если заявление поступило в ТЦК или центр рекрутинга, его передают в выбранную часть в течение одного рабочего дня. Решение о кандидатке принимает воинская часть в течение трех рабочих дней после собеседования. Если она отказывает, обоснование такого решения приходит соискательнице в письменном виде.

Сроки контракта: от чего они зависят

Обычные контракты во время военного положения фактически действуют до объявления о демобилизации. Экспериментальный мотивационный контракт предусматривает определенный срок, который зависит от должности и опыта службы.

Контракт на 14 месяцев заключают на должности в боевых частях из перечня Минобороны. С этого срока не менее 12 месяцев нужно прослужить на таких должностях. В других должностях предусмотрен контракт на 24 месяца.

Срок от шести месяцев предусмотрен для тех, кто уже служил в особый период, был уволен с военной службы и имеет соответствующую подготовку.

Для молодежи 18-24 лет, в частности для девушек, есть отдельный "Контракт 18-24". Мотивационные сроки на него не распространяются.

Что после контракта

Когда срок истекает, военнослужащая решает сама: уйти со службы или подписать новый контракт.

После увольнения у нее действует отсрочка от мобилизации по меньшей мере на шесть месяцев. Для контрактов на 14 месяцев и от шести месяцев она продлевается на три месяца за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях. Для 24-месячных контрактов прибавляется один месяц за каждые 30 дней.

По данным на 2026 год, в Вооруженных силах Украины насчитывается более 75 тысяч женщин, при этом около 55–56 тысяч из них являются военнослужащими (включая контрактников). Об этом в канун 8 марта сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В прошлом месяце народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский опроверг опасения относительно возможной мобилизации женщин и снижения мобилизационного возраста. По словам парламентария, на данный момент обсуждается снижение верхнего предела призыва с 60 до 50–55 лет.

Напомним, демограф объяснил, можно ли решить проблемы мобилизации за счет призыва женщин.

Также сообщалось, когда может быть объявлена мобилизация женщин.