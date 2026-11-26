У пошуках способів домогтися відстрочки від мобілізації чоловіки часто вдаються до найнезвичайніших кроків, серед яких — і вельми сумнівні шлюби.

Так, лише в Тернопільській області з початком війни у 2022 році зареєстрували 103 шлюби, в яких жінки були старші за чоловіків призовного віку на 20 років. У 2023 році їх було вже 276 осіб, написав у Facebook голова ГУ Нацполіції регіону Сергій Зюбаненко.

Правоохоронці зацікавилися цією тенденцією та дослідили, як за допомогою фіктивних шлюбів та інших незаконних схем, зокрема з використанням жінок з інвалідністю, чоловіки ухиляються від мобілізації.

Є й особливо цинічні історії, каже поліцейський:

"Кілька чоловіків уклали шлюби зі своїми тещами. У лютому 2024 року мешканець Тернополя 1978 року народження одружився з 66-річною мешканкою міста Ніжина Чернігівської області, яка до цього часу була його тещею. У травні того ж року мешканець Підволочиської громади розлучився з дружиною 1979 року народження та уклав шлюб зі своєю тещею 1958 року народження".

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За його словами, у 2024 році було зареєстровано таких 145 шлюбів, зокрема зі значною різницею у віці на користь жінки, у 2025-му — 138, а з початку 2026 року їхня кількість зросла і на сьогодні становить 188 шлюбів.

Такі схеми мають системний характер.

"Наведу приклад: у жовтні 2023 року 27-річний мешканець Зборівської громади одружився з жінкою з сусіднього села, 1971 року народження. Згодом чоловік виїхав за кордон. "Кохання з різницею у 28 років", згідно з реєстрами, триває досі", — пояснив Зюбаненко.

Він наголосив, що у списках "вигідних" шлюбів фігурують багато підприємців, причому досить відомих у регіоні.

Головний поліцейський Тернопільської області пояснив, що різниця у віці між подружжям сама по собі не дає підстав звинувачувати когось у ухиленні від мобілізації, так само як і факт супроводу особи з інвалідністю під час перетину кордону не свідчить про порушення. Але якщо виникнуть сумніви — поліція відреагує.

"Ми перевірятимемо законність реєстрації таких шлюбів та інших схем ухилення від мобілізації, які викликають сумніви у правоохоронців. Основне завдання поліції — виявляти тих "ділків", які намагаються заробити на подібних угодах, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом", — запевнив він.

Нагадаємо, як у Раді планують карати "ухильників".

Також повідомлялося, що адвоката в масці 50 Cent затримали за допомогу в переправленні "ухильників".