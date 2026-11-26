В поисках путей добиться отстрочки от мобилизации мужчины часто идут на самые необычные шаги, среди которых — и весьма сомнительные браки.

Так, только в Тернопольской области с началом войны в 2022 году зарегистрировали 103 брака, где женщины старше мужчин призывного возраста на 20 лет. В 2023 году их было уже 276 человек, написал в Facebook глава ГУ Нацполиции региона Сергей Зюбаненко.

Правоохранители заинтересовались этой тенденцией и изучили, как с помощью браков и других незаконных схем, в том числе использования женщин с инвалидностью, мужчины уклоняются от мобилизации.

Есть и особенно циничные истории, говорит полицейский:

"Несколько мужчин зарегистрировали браки со своими тещами. В феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года женился на 66-летней жительнице города Нежина Черниговской области, которая до этого времени была его тещей. В мае того же года житель Подволочиской общины расстался с супругой 1979 года рождения и заключил брак со своей тещей 1958 года рождения".

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По его словам, в 2024 году было зарегистрировано 145 таких браков, втом числе с большой разницей в возрасте в пользу женщины, в 2025-м — 138, а с начала 2026 года их количество выросло и насчитывает на сегодняшний день 188 браков.

Такие схемы носят системный характер.

"Приведу пример: в октябре 2023 года 27-летний житель Зборовской общины женился на женщине из соседнего села 1971 года рождения. Впоследствии мужчина уехал за границу. "Любовь с разницей в 28 лет" согласно реестрам продолжается до сих пор", — пояснил Зюбаненко.

Он подчеркнул, что в списках "выгодных" браков фигурируют многие предприниматели, причем небезызвестные в регионе.

Главный полицейский Тернопольской области пояснил, что разница в возрасте между супругами сама по себе не дает оснований винить кого-то в уклонении от мобилизации, как и факт сопровождения человека с инвалидностью при пересечении границы не свидетельствует о нарушении. Но если возникнут сомнения — полиция отреагирует.

"Мы будем проверять на законность регистрацию таких браков и другие схемы уклонения от мобилизации, вызывающие сомнение у правоохранителей. Основная задача полиции — выявлять тех "дельцов", которые пытаются заработать на подобных сделках, и документировать их действия, чтобы виновные ответили перед законом", — заверил он.

Напомним, как в Раде планируют наказывать "уклонистов".

Также сообщалось, что адвоката в маске 50 Cent задержали за помощь в переправке "уклонистов".