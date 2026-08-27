Без покупки недвижимости и прав на автомобиль: как в Раде планируют наказывать "уклонистов" (видео)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко высказался по поводу планов Верховной Рады ужесточить наказание за уклонение от мобилизации. По словам Федиенко, в настоящее время обсуждаются меры, призванные сделать жизнь "уклонистов" некомфортной. Среди предложений — ограничения в банках и при вождении автомобиля. Какие идеи хотели бы реализовать народные депутаты в целях ужесточения мобилизации?

Новый министр обороны и его команда, часть которой работала ещё с экс-министром Михаилом Федоровым, пока не представили Раде своё видение реформы системы мобилизации, заявил Федиенко в комментарии СМИ "Эспресо". Тем временем народные депутаты продолжают обсуждать предложения, которые звучали ранее. Среди них — ограничение доступа к некоторым государственным услугам, возможности покупать и продавать недвижимость, определенным банковским услугам, а также управлению автомобилем.

Усиление мобилизации — Федиенко о "уклонистах" см. с 11:20

Федиенко пояснил, что следует "сделать некомфортной" жизнь тех людей, которые с начала войны так и не явились в территориальные центры комплектования, не встали на учет и не выполнили другие требования. Уточняется, что при этом могут быть учтены предложения предыдущего министра обороны: о каких именно предложениях идет речь, не указано. Кроме того, народный депутат напомнил, что "общество стоит перед вызовом справедливой мобилизации" и что государству нужно что-то делать с "людьми, которые фактически уклоняются, потому что они просто не хотят воевать".

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"Я говорю об услугах, предоставляемых государством. Я не говорю о каких-либо силовых методах — выламывать двери, тащить кого-то куда-то. Взлом — это неконституционные действия. Я сам не являюсь сторонником этого", — заявил народный депутат.

Другие темы, которые обсуждались в эфире "Экспрессо", касались нападения на сотрудников ТЦК в Тернополе: народный депутат заявил, что нападавшие должны ответить по статье 350 Уголовного кодекса (насилие в отношении должностного лица).

Усиление мобилизации — подробности

Отметим, что в августе появилось заявление народного депутата, секретаря комитета ВР по национальной безопасности Романа Костенко, который высказал несколько тезисов об усилении мобилизации. По его словам, в Раде обсуждают идею снижения верхнего предела призыва до 50–55 лет, а снижения нижнего предела до 21 года не будет.

Кроме того, начали обсуждать вопрос мобилизации женщин. Сначала на портале Кабинета министров опубликовали петицию о призыве женщин без детей: аргументировали это тем, что женщины обязаны родить ребенка для улучшения демографической ситуации, а если этого не происходит, то их можно призвать в армию. Об этом же высказался бывший представитель США по Украине Кит Келлог. Келлог сказал, что женщины также могут служить, и рассказал о своих родственницах, которые попали в американскую армию. Представители украинской власти заверили, что мобилизации женщин не будет. Среди прочих высказался глава ОП Кирилл Буданов, отметившего, что сначала следует заняться мужчинами, которые еще не в армии.

Напоминаем, что 26 августа стало известно об инциденте с ТЦК в Тернополе, когда украинцы разгромили автомобиль центра комплектования.