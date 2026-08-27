Без купівлі нерухомості та прав на авто: як в Раді планують карати "ухилянтів" (відео)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко висловився щодо планів Верховної Ради посилити покарання за ухилення від мобілізації. Зі слів Федієнка, відбувається обговорення заходів, щоб зробити життя "ухилянтів" не комфортним. Серед пропозицій — обмеження у банках та при водінні авто. Які ідеї хотіли б реалізувати нардепи щодо посилення мобілізації?

Новий міністр оборони та його команда, частина якої працювала ще з ексміністром Михайло Федоровим, поки не прийшли у Раду зі своїм баченням реформи системи мобілізації, сказав Федієнко у коментарі медіа "Еспресо". Тим часом народні депутати продовжують обговорювати пропозиції, які лунали раніше. Серед них — обмежити користування деякими послугами держави, можливість купувати-продавати нерухомість, певні банківські послуги, керування автомобілем.

Посилення мобілізації — Федієнко про "ухилянтів" див. з 11:20

Федієнко пояснив, що слід "зробити некомфортним" життя людей, які від початку війни так і не прийшли у територіальні центри комплектування, не стали на облік, не виконали інших дій. Уточнюється, що при цьому можуть врахувати пропозиції попереднього міністра оборони: про які пропозиції ідеться, не вказано. Крім того, нардеп нагадав, що "суспільство має відповідний виклик на справедливу мобілізацію" і що державі потрібно щось робити з "людьми, які ухиляються по факту, бо вони просто не хочуть воювати".

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"Я кажу про послуги від держави Я не кажу про будь-які силові методи ламати двері, когось тягнути кудись. Відкривати — це неконституційні дії. Я сам не є прихильником цього", — заявив нардеп.

Інші теми, про які говори в ефірі "Експресо", стосувались нападу на службовців ТЦК у Тернополі: нардеп сказав, що нападники повинні відповісти за статтею 350 Кримінального кодексу (насильство щодо посадової особи).

Посилення мобілізації — деталі

Зазначимо, у серпні з'явилась заява нардепа секретаря комітету ВР з нацбезпеки Романа Костенка, який висловив кілька тез про посилення мобілізації. З його слів, у Раді обговорюють ідею зниження верхньої межі призову до 50-55 років, а зниження нижню межу до 21 року не буде.

Крім того, почали обговорювати питання мобілізації жінок. Спершу на порталі Кабінету міністрів опублікували петицію про призов жінок без дітей: обґрунтовували, що жінки мають обов'язок народити дитину для покращення демографії, а якщо цього немає, то можна в армію. Про це ж висловився експредставник США по Україні Кіт Келлог. Келлог сказав, що жінки також можуть іти у військо, та розповів про своїх родичок, які потрапили в американську армію. Представники української влади запевнили, що мобілізації жінок не буде. Серед інших, висловився глава ОП Кирило Буданов, який згадав, що спершу слід зайнятись чоловіками, які ще не в армії.

Нагадуємо, 26 серпня стало відомо про інцидент з ТЦК у Тернополі, коли українці потрощили машину терцентру комплектування.