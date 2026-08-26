Попался в третий раз: адвоката в маске 50 Cent задержали за помощь в переправке "уклонистов" (фото)

В Береговском районе Закарпатской области правоохранители в третий раз задержали адвоката, которого уже судят за организацию преступной группы по незаконной переправке военнообязанных через государственную границу.

После внесения залога он умудрялся снова наладить свой противоправный бизнес, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

По данным следствия, на этот раз за $7000 юрист намеревался помочь 41-летнему жителю Харькова незаконно уехать из Украины.

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Мужчину адвокат забрал из гостиницы в Хусте и повез на автомобиле в направлении границы. Для конспирации он даже надел маску с изображением американского рэпера 50 Cent. Сразу после получения денег его задержали.

Во время обысков была найдена такая маска Фото: Пресс-служба прокуратуры

Во время судебного заседания прокурор подчеркивал, что адвокат уже в третий раз задерживается за аналогичное преступление. Ранее прокуратура неоднократно просила заключить его под стражу без возможности внесения залога. Однако суд избирал меру пресечения, которая позволяла выйти под залог. После внесения средств адвокат, по данным следствия, снова возвращался в незаконную деятельность.

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Суд снова назначил адвокату залог Фото: Пресс-служба прокуратуры

В предыдущий раз он был задержан в октябре 2025 года. Тогда, по данным следствия, обвиняемый организовал преступную группу, действовавшую на территории Ужгородского, Береговского и Виноградовского районов. Это дело сейчас рассматривается в Ужгородском горрайонном суде.

Сейчас адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Адвокат уже дважды выходил под залог Фото: Пресс-служба прокуратуры

Прокуратура снова настаивала на безальтернативном содержании подозреваемого под стражей, однако суд снова решил по-своему и назначил залог в пости миллион гривен. Сторона обвинения решила обжаловать это решение и подала апелляцию.

Напомним, полиция и СБУ задержали бывшего народного депутата, который помогал военнообязанным за деньги оформить фейковую инвалидность.

Также сообщалось, что полиция получила более 1,5 млн обращений от ТЦК по поводу розыска уклонистов.