Попався втретє: адвоката в масці 50 Cent затримали за допомогу в переправленні "ухилянтів" (фото)

У Берегівському районі Закарпатської області правоохоронці втретє затримали адвоката, якого вже судять за організацію злочинного угруповання з незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Після внесення застави йому вдавалося знову налагодити свій протиправний бізнес, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, цього разу за $7000 юрист мав намір допомогти 41-річному мешканцю Харкова незаконно виїхати з України.

Фото: Пресслужба прокуратури

Адвокат забрав чоловіка з готелю в Хусті та відвіз його на автомобілі в бік кордону. Для конспірації він навіть надів маску із зображенням американського репера 50 Cent. Одразу після отримання грошей його затримали.

Під час обшуків було виявлено таку маску Фото: Пресслужба прокуратури

Під час судового засідання прокурор наголошував, що адвокат вже втретє затримується за аналогічний злочин. Раніше прокуратура неодноразово просила взяти його під варту без можливості внесення застави. Однак суд обирав запобіжний захід, який дозволяв вийти під заставу. Після внесення коштів адвокат, за даними слідства, знову повертався до незаконної діяльності.

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Суд знову призначив адвокату заставу Фото: Пресслужба прокуратури

Попереднього разу його затримали у жовтні 2025 року. Тоді, за даними слідства, обвинувачений організував злочинне угруповання, яке діяло на території Ужгородського, Берегівського та Виноградівського районів. Ця справа зараз розглядається в Ужгородському міськрайонному суді.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Адвокат уже двічі виходив під заставу Фото: Пресслужба прокуратури

Прокуратура знову наполягала на обов’язковому триманні підозрюваного під вартою, однак суд знову вирішив по-своєму і призначив заставу в розмірі мільйона гривень. Сторона обвинувачення вирішила оскаржити це рішення та подала апеляцію.

Нагадаємо, поліція та СБУ затримали колишнього народного депутата, який за гроші допомагав військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність.

Також повідомлялося, що поліція отримала понад 1,5 млн звернень від ТЦК щодо розшуку ухильників.