Головну ялинку України почали встановлювати на Софійській площі в Києві, а роботи планують завершити протягом тижня, до 4 грудня.

Святкова локація відкриється у День святого Миколая, 6 грудня, повідомив мер столиці Віталій Кличко, додавши, що масові заходи не передбачені.

Він уточнив, що ялинку встановлюють за ініціативою представників бізнесу, які беруть на себе витрати на встановлення, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації. Тому це не потребуватиме витрат з міського бюджету.

"Концепція "Світло всередині" передбачає цікаво оформлений простір і всередині ялинки. Її висота становитиме 16 метрів. На цій локації розмістять і ярмарковий будиночок, і дитячий паровоз", — написав мер у соцмережах.

Фото: Віталій Кличко

Зазначимо, що днями президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні заходи у столиці, Ігор Добруцький, зазначив, що висота ялинки становитиме 18 метрів.

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Через відключення електроенергії та складну ситуацію в енергосистемі ялинка працюватиме автономно. Гірлянди, як і минулого року, світитимуться до 22:00.

Як повідомляє "Вечірній Київ", небайдужі мешканці міста вирішили долучитися до робіт із встановлення ялинки та прийшли на Софійську площу, щоб зробити свій посильний внесок.

Нагадаємо, як виглядала новорічна ялинка 2025/2026 у Києві.

Також повідомлялося, що на Мангеттені встановили головну різдвяну ялинку Нью-Йорка.