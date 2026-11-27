Главную елку Украины начали устанавливать на Софийской площади в Киеве, а работы планируют завершить в течение недели, до 4 декабря.

Праздничная локация откроется в День святого Николая 6 декабря, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что массовые мероприятия не предусмотрены.

Он уточнил, что елка устанавливается по инициативе представителей бизнеса, которые берут на себя расходы на установку, оформление, обслуживание и содержание праздничной локации. Поэтому городскому бюджету это не будет стоить затрат.

"Концепция "Свет внутри" предполагает интересно оформленное пространство и внутри елки. Она будет 16 метров высотой. На локации разместят и ярмарочный домик, и детский паровоз", — написал градоначальник в соцсетях.

Фото: Виталий Кличко

Отметим, что на днях президент компании Folk Ukraine, которая организует новогодние мероприятия в столице, Игорь Добруцкий, говорил, что высота елки будет 18 метров.

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Из-за отключений и сложной ситуации в энергосистеме елка будет работать автономно. Гирлянды, как и в прошлом году, будут светиться до 22:00.

Как сообщает "Вечерний Киев", неравнодушные жители города решили поучаствовать в работах по установке елки и пришли на Софийскую площадь внести свой посильный вклад.

Напомним, как выглядела новогодняя елка 2025/2026 в Киеве.

Также сообщалось, что на Манхэттене установили главную рождественскую елку Нью-Йорка.