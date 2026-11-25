Рождественскую елку в Киеве будут устанавливать три дня, а украсить её планируют к 5 декабря. Гирлянды на елке будут работать автономно.

В пятницу, 27 ноября, в Киеве на Софийской площади начнут установку новогодней елки. Монтаж конструкции продлится три дня, а украсить елку планируют до 5 декабря, рассказал "Суспильному" президент компании Folk Ukraine, которая организует новогодние мероприятия в столице, Игорь Добруцкий.

По его словам, к монтажным работам смогут присоединиться все желающие. Людей приглашают помочь собрать около 3 тысяч хвойных веток.

"Волонтеров, я думаю, будет не менее 500. 27-го мы ждём всех, но не раньше 12:30–13:00", — отметил Игорь Добруцкий.

По его словам, высота елки составит 18 метров. Концепция оформления — "Свет внутри". Как рассказал организатор, оформление елки будет сдержанным, но подробности он пока не раскрыл.

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Когда засияет новогоднее дерево

Традиционную елку зажгут 6 декабря, в День святого Николая. Дополнительных площадок и фотозон рядом с елкой не планируется. Будет работать только одна лавка, где можно будет приобрести горячие напитки.

Будет ли светиться елка?

Из-за отключений и сложной ситуации в энергосистеме елка будет работать автономно. Гирлянды, как и в прошлом году, будут светиться до 22:00.

"У нас есть свой генератор и свои аккумуляторы, которые будут питать елку. Она потребляет не так много — 5–7 кВт", — пояснил Добруцкий.

Он добавил: как и в течение последних 13 лет, в этом году главную елку страны установят в Киеве на средства меценатов.

Издание Фокус сообщило, что правительство США призывает своих граждан проявлять особую осторожность во время пребывания в Европе в период праздников. Оно разослало предупреждение о возможных террористических атаках, забастовках и ложных угрозах взрывов.

Также напоминаем, как выглядела новогодняя елка 2025/2026 в Киеве. Её высота составляла 16 метров. В частности, её стиль был сформирован на основе фресок Софии Киевской, которые передавали тепло веков, мягкие оттенки времени и ощущение внутренней силы.