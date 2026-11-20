Предупреждения о возможных террористических атаках, забастовках и ложных угрозах поступили в Германии, Испании, Великобритании, Португалии и других странах Европы.

Правительство США призывает своих граждан проявлять особую осторожность во время пребывания в Европе в период праздников. Оно разослало предупреждение о возможных террористических атаках, забастовках и ложных угрозах взрывов. Среди зон, где может возникнуть опасность, — рождественские ярмарки, торговые центры, железнодорожные вокзалы.

В частности, посольство США в Германии и многие другие дипломатические представительства США в Европе опубликовали сообщения о безопасности в период рождественских праздников. В этих заявлениях гражданам США рекомендуется сохранять бдительность, особенно в местах скопления людей и на публичных мероприятиях. Такие места могут создать условия для совершения нападений террористическими группами и преступниками.

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Как отмечает посольство, террористы, в том числе действующие в одиночку, могут нанести удар "практически без предупреждения". Среди потенциальных целей в посольстве указаны рынки, транспортные узлы, торговые центры, места отправления религиозных обрядов и другие общественные места. Во время фестивалей, праздничных мероприятий и в местах с большим скоплением туристов путешественникам следует обращать особое внимание на окружающую обстановку и следовать указаниям полиции и служб экстренной помощи.

В заявлении не говорится о запланированном нападении или конкретной угрозе. По данным специализированного сайта "defence24", это общее сезонное предупреждение. Оно не изменяет уровень рекомендаций по поездкам в отдельные страны. Данное предупреждение дополняет существующее предупреждение Государственного департамента США о безопасности во всем мире, в котором уже рекомендуется американцам, находящимся за рубежом, проявлять большую осторожность".

Предупреждение было опубликовано, в частности, и в других странах — в Германии, Испании, Великобритании и Португалии. По данным "defence24", оно также появилось в Болгарии, Ирландии, Словении и Турции. Посольство США в Киеве также опубликовало текст с почти идентичной формулировкой 13 ноября.

Напомним, что, как писал Фокус, российские спецслужбы — в первую очередь сотрудники военной разведки ГРУ — готовили диверсионную атаку в приграничной с Польшей зоне. Российский план предусматривал операцию под чужим флагом, пересечение границы и теракт с многочисленными жертвами, в котором Москва намеревалась обвинить Киев.

Кроме того, мы сообщали, что 31 октября посольство ФРГ в Москве разослало предупреждение гражданам Германии, находящимся в России. В нём говорится "о чрезвычайной угрозе в сфере безопасности на основании конкретных сведений".