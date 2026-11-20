Попередження про можливі терористичні атаки, страйки та хибні погрози отримали у Німеччині, Іспанії, Великій Британії та Португалії та інших країнах Європи.

Уряд США закликає своїх громадян бути особливо обережними під час перебування в Європі під час святкового сезону. Він розіслав попередження про можливі терористичні атаки, страйки та хибні погрози про вибухи. Серед зон, де може виникнути небезпека — різдвяні ярмарки, торгові центри, залізничні вокзали.

Зокрема, Посольство США в Німеччині та численні інші місії США в Європі опублікували повідомлення щодо безпеки на різдвяний сезон. У цих заявах громадянам США рекомендується залишатися пильними, особливо у великих скупченнях людей та на публічних заходах. Такі місця можуть створити можливості для терористичних груп та злочинців здійснювати напади.

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Як зазначає посольство, терористи, включаючи одиноких терористів, можуть завдати удару "практично без попередження". Серед потенційних цілей в посольстві зазначені ринки, транспортні вузли, торгові центри, місця релігійного поклоніння та інші громадські місця. Під час фестивалів, святкових заходів та у місцях з великою кількістю відвідуваних туристичних місць мандрівникам слід звертати особливу увагу на навколишнє середовище та дотримуватися вказівок поліції та служб екстреної допомоги.

У заяві не наголошують про запланований напад чи конкретну загрозу. За даними спеціалізованого веб-сайту "defence24", це загальне сезонне попередження. Воно не змінює рівні рекомендацій щодо подорожей для окремих країн. Це попередження доповнює існуюче попередження Державного департаменту США щодо безпеки в усьому світі, яке вже радить американцям за кордоном бути більш обережними".

Попередження було опубліковано, зокрема, й в інших країнах — у Німеччині, Іспанії, Великій Британії та Португалії. За даними "defence24", воно також з’явилося в Болгарії, Ірландії, Словенії та Туреччині. Посольство США в Києві також опублікувало текст із майже ідентичним формулюванням 13 листопада.

Нагадаємо, Фокус писав, російські спецслужби — насамперед співробітники військової розвідки ГРУ — готували диверсійну атаку в прикордонній із Польщею зоні. Російський план передбачав операцію під чужим прапором, перетин кордону та теракт із численними жертвами, у якому Москва мала намір звинуватити Київ.

Крім цього, ми писали, що 31 жовтня посольство ФРН у Москві розіслало попередження громадянам Німеччини, які перебувають у Росії. У ньому йдеться "про надзвичайну загрозу у сфері безпеки на підставі конкретних відомостей".