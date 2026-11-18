Російський план передбачав операцію під чужим прапором, перетин кордону та теракт із численними жертвами, у якому Москва мала намір звинуватити Київ.

Згідно з розслідуванням видання "Rzeczpospolita", спільна операція польських спецслужб, поліції та елітних військових підрозділів на межі жовтня та листопада 2026 року запобігла російській диверсійній провокації біля кордону з Калінінградською областю. Російські спецслужби — насамперед співробітники військової розвідки ГРУ — готували диверсійну атаку в прикордонній із Польщею зоні. Також планувався інсценований напад на об’єкт, розташований на території самої РФ, який мав стати приводом для війни або приводом для політичної ескалації.

За даними джерел, сценарій операції був разюче схожий на нацистську провокацію в Глівіце у 1939 році. 31 серпня 1939 року німці, видаючи себе за поляків, захопили радіостанцію в Глівіце та передали повідомлення польською мовою. Берлін прагнув створити видимість польської агресії та виправдати напад на Польщу. Метою Москви було шокувати громадську думку та безпосередньо підірвати відносини між Варшавою та Києвом.

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"У нас була інформація про конкретні цілі, де передбачався напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв", — повідомив одне з джерел газети, яке побажало залишитися анонімним з міркувань оперативної безпеки.

Інше джерело додає, що диверсанти нібито залишили після себе сфабриковані сліди: "Тих, хто перетнув кордон, найімовірніше, розстріляли б або у них знайшли б докази, що вказують на те, що вони з України. Головною метою операції було зупинити міжнародну та польську підтримку бойових дій у Києві", — сказав він.

Розвідувальні дані надійшли від партнерів Польщі по НАТО, але були незалежно підтверджені аналітиками польських розвідувальних служб. Тривогу викликало виявлення присутності співробітників спецпідрозділів, які регулярно координують диверсійні акти, безпосередньо біля кордону з російського боку. Аналогічні попередження були одночасно надіслані до країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії.

У відповідь на безпосередню загрозу польська влада негайно розпочала превентивну та стримуючу операцію. Штаби поліції в повітах, що межують з Калінінградом, були в терміновому порядку підсилені співробітниками з внутрішніх районів країни, озброєними довгоствольною зброєю. Прикордонні пости були посилені, а до прикордонної зони було направлено додаткових співробітників Агентства внутрішньої безпеки.

Однак ключову роль відіграли сили спеціального призначення. Бойові групи з найелітніших підрозділів польської армії, зокрема JW GROM, JW NIL та JW AGAT, були розгорнуті по всьому Вармінсько-Мазурському воєводстві за підтримки БПЛА. Одночасно підрозділи Сил територіальної оборони забезпечували безпеку.

Така масштабна демонстрація сили мала подвійну мету: явно стримати супротивника та продемонструвати готовність до негайних превентивних дій у разі спроби порушення кордону. Джерела газети підкреслюють, що концентрація сил на півночі країни не мала жодного стосунку до паралельних поліцейських операцій, що відбувалися біля Конституційного трибуналу у Варшаві — збіг у часі був чистою випадковістю.

Подробиці операції, що розгорталася за лаштунками, частково підтвердив Томаш Семоняк, міністр-координатор спеціальних служб. На запитання журналістів про те, чи планували росіяни напад на об’єкт у Польщі, де перебуває велика кількість людей, міністр зазначив, що держава рідко розголошує секретні оперативні деталі до завершення операції.

"Якщо ми й вживали певних заходів, то тому, що усвідомлювали наявність реальної загрози. Прикордонна служба, поліція та військові вжили відповідних заходів", — сказав Симоняк. Він підкреслив, що присутність спецназу та демонстрація готовності мали фундаментальне психологічне та оперативне значення. "На мій погляд, у даному випадку всі дії були доречними. Наявні дані вказували на те, що загрозу було оцінено як реальну", — додав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, де РФ може завдати удару по НАТО. Серед небезпечних місць — Сувалкський коридор.

Росія розгорнула пускові установки ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області. У зоні ймовірного ураження — шість країн НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина.