Різдвяну ялинку у Києві встановлюватмуть три дні, а прикрасити її планують до 5 грудня. Гірлянди на дереві працюватимуть автономно.

У пʼятницю, 27 листопада, у Києві на Софійській площі почнуть встановлення новорічної ялинки. Монтаж конструкції триватиме три дні, а прикрасити ялинку планують до 5 грудня, розповів "Суспільному" президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні заходи в столиці, Ігор Добруцький.

За його словами, до монтажних робіт зможуть долучитися усі охочі. Людей запрошують допомогти зібрати близько 3 тисяч хвойних гілок.

"Волонтерів, я думаю, буде щонайменше 500. 27-го ми чекаємо всіх, але не раніше 12:30–13:00", — зазначив Ігор Добруцький.

За його словами, дерево матиме 18 метрів заввишки. Концепція оздоблення — "Світло всередині". Як розповів організатор, декор ялинки буде стриманий, але деталей поки не розкрив.

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Коли засяє новорічне дерово

Традиційнь ялинку засвітять 6 грудня, на День святого Миколая. Додаткових локацій і фотозон поруч із ялинкою не планують. Працюватиме лише одна ятка, де можна буде придбати гарячі напої.

Чи буде світитися ялинка

Через відключення та склажну ситуацію в енергосистемі ялинка працюватиме автономно. Гірлянди, як і минулоріч, світитимуть до 22:00.

"У нас є свій генератор і свої акумулятори, які живитимуть ялинку. Вона споживає небагато — 5–7 кВт", — пояснив Добруцький.

Він додав: як і протягом останніх 13 років, цьогоріч головну ялинку країни встановлять у Києві коштом меценатів.

Фокус писав, що Уряд США закликає своїх громадян бути особливо обережними під час перебування в Європі під час святкового сезону. Він розіслав попередження про можливі терористичні атаки, страйки та хибні погрози про вибухи.

Також нагадуємо, як виглядала ялинка 2025/2026 у Києві. Вона мала висоту 16 метрів. Зокрема, її стиль був сформований на основі фресок Софії Київської, які передавали тепло століть, м’які відтінки часу та відчуття внутрішньої сили.