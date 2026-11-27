Двох левенят підкинули невідомі до ветеринарної клініки Інни Васильковської у Києві. Малюкам було всього кілька днів від народження.

Обоє кошенят перебували у дуже поганому стані та страждали від сильного закрепу, повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

"Ми вже звикли до того, що, приїжджаючи до клініки Інни Васильковської, дізнаємося про нових підопічних, про яких навіть не знали. Люди привозять хворих їжачків, білочок та інших диких тварин, залишаючи їх від імені нашого Центру. Але цього разу нас навіть вдалося шокувати! Нам дзвонить Інна Васильковська і запитує: "Коли ви заберете своїх левенят? Їх уже можна забирати". Яких левенят?! Ми вперше чуємо, що у нас взагалі є якісь левенята!" — йдеться в повідомленні.

У клініці малюкам надали всю необхідну допомогу, після чого їх перевезли до Центру порятунку диких тварин. Там за ними доглядатимуть і годуватимуть, а це — значні витрати на тлі складної фінансової ситуації.

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У коментарях користувачі дивуються, хто міг підкинути левенят, і вважають, що це — наслідки безвідповідального ставлення до екзотичних тварин. Багато хто припускає, що їхня мама або загинула, або у неї відібрали дитинчат.

Нагадаємо, чоловік виявив на порозі свого будинку дитинча рисі, яке спочатку сприйняв за звичайне кошеня.

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