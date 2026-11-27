Двух львят подбросили неизвестные в ветеринарную клинику Инны Васильковской в Киеве. Малышам было всего несколько дней от роду.

Оба котенка были в очень плохом состоянии и страдали от сильного запора, сообщили в Центре спасения диких животных.

"Мы уже привыкли к тому, что, приезжая в клинику Инну Васильковскую, узнаем о новых подопечных, о которых даже не знали. Люди привозят больных ежиков, белочек и других диких животных, оставляя их от имени нашего Центра. Но в этот раз нас даже удалось шокировать! Нам звонит по телефону Инна Васильковская и спрашивает: "Когда вы заберете своих львят? Их уже можно забирать". Каких львят?! Мы впервые слышим, что у нас вообще есть какие-то львята!" — говорится в сообщении.

В клинике малышам предоставили всю необходимую помощь, после чего их перевезли в Центр спасения диких животных. Там за ними будут ухаживать и выкармливать, а это — серьезные затраты на фоне сложной финансовой ситуации.

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В комментариях пользователи недоумевают, кто мог подбросить львят и считают, что это — последствия безответственного отношения к экзотическим животным. Многие предполагают, что их мама либо погибла, либо у нее отняли детей.

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