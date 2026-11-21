На эстонском острове Сааремаа в лесу на скрытые камеры попал олень с одним рогом прямо на лбу, который напоминал единорога.

Но оказалось, что это не мифическое существо, а просто обычная косуля, пишет издание Bild.

Специалисты из природоохранной организации "Фонд Лутреола" собирались понаблюдать за исчезающей европейской норкой с помощью камер. Но неожиданно в кадр попал олень. Позже он с любопытством подошёл прямо к объективу. И именно тогда стало заметно, что прямо посередине его лба был рог.

Лесные камеры зафиксировали косулю с одним рогом Фото: Скриншот

На фотографии казалось, будто маленький единорог прогулялся по эстонскому лесу.

Экологи отнеслись к своей необычной находке с юмором и рассказали об этом пользователям Facebook.

"На Сааремаа нашли единорога! Мечты маленьких девочек наконец-то сбылись", — говорилось в подписи к фотографии.

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Оказалось, что на фото был запечатлён самец европейской косули. Обычно у этих животных два рога. Но в редких случаях их рога могут развиваться по-разному.

Необычные рога не мешают им в поисках пищи. Однако, по словам экспертов, ситуация может измениться при столкновениях с другими косулями.

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