На естонському острові Сааремаа на приховані камери в лісі потрапив олень з одним рогом прямо на лобі, який нагадував єдинорога.

Але виявилося, що це міфічна істота, а просто звичайна козуля, пише видання Bild.

Фахівці з природоохоронної організації "Фонд Лутреола" збиралися поспостерігати за зникаючою європейською норкою за допомогою камер. Але несподівано у кадр потрапив олень. Пізніше він з цікавістю підійшов прямо до об'єктива. І саме тоді стало помітно, що прямо посередині його лоба був ріг.

Лісові камери зафіксували козулю з одним рогом Фото: Скриншот

Його фото виглядало так ніби маленький єдиноріг прогулявся естонським лісом.

Природоохоронці поставилися до своєї незвичайної знахідки з гумором і розповіли про це користувачам Facebook.

"На Сааремаа знайдено єдинорога! Мрії маленьких дівчаток нарешті здійснилися", — йшлося у дописі під фото.

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Виявилося, що на фото був зображений самець європейської козулі. Зазвичай ці тварини мають два роги. Але у рідкісних випадках їх роги можуть розвиватися по-різному.

Незвичайні роги не створюють проблем їм у пошуках їжі. Але, за словами експертів, ситуація може бути іншою під час сутичок з іншими козулями.

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