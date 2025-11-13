Туристи не повірили очам, коли у їх човен сіла істота з "Парку Юрського періоду" (фото, відео)

Група туристів плавала на озері Вікторія в Уганді, як раптом їм компанію склав птах, який перелякав всіх присутніх. Вона нагадувала наче монстра доісторичної епохи з фільму "Парк Юрського періоду".

Виявилося, що це — один з найбільших і найдивніших птахів у світі, відомого під іменами "королівська чапля" або китоголов. Ролик з візитом пернатого розмістили представники місцевої турфірми Mabamba Trips в Instagram.

На кадрах можна побачити, що цей птах зростом у майже 1,5 метра, яка мала величезний дзьоб та сірувате пір'я, сів на маленький дерев’яний човен у районі Мабамба-Бей, залишивши туристів приголомшеними.

Водночас китоголов проявив абсолютну байдужість до туриста поруч. Той нахабно намагається зробити відео з непорушною птахою, що залишився абсолютно спокійною за кілька десятків сантиметрів від людини.

"Ще один незабутній момент стався сьогодні, коли китоголов сів на наш човен", — підписали відео представники турфірми.

Хто такий китоголов

Китоголов є одним з найпопулярніших видів птаства, на який приїжджають подивитися в Мабамба-Бей. Саме на цій міжнародно визнаній орнітологічній території охороняють такі види, як сині ластівки та папірусні гонолекси.

Попри свій загрозливий вигляд — зріст від 130 до 150 см, розмах крил до 2,5 м, дзьоб до 24 см завдовжки та 9 см завширшки — самі китоголови є зазвичай дуже спокійними, коли перебувають поруч із людьми.

Китоголов на прогулянці Фото: Wikipedia

Загалом зоологи відзначають, що такі близькі зустрічі китоголова є надзвичайно рідкісними. Навіть в одному з найкращих місць світу для спостереження за цими птахами, яких вважають одним з пращурів лелек і пеліканів, сам пернатий старається жити окремішно та не контактує зайвий раз з людьми.

Наразі в дикій природі залишилося менше ніж 8 000 королівських чапель у тропічній Центрально-Східній Африці, який харчується переважно рибою. Наразі, як повідомляє Animalia, вид класифікується як "вразливий", тому потребує додаткової охорони.

В місцевих племенах ходить легенда про те, що випадкова зустріч з китоголовом може означати скору неприємну звістку для людини. Водночас якщо побачити цього пернатого випадково, до місцеві тубільці вірять, що це до гарних новин.

Реакції користувачів

Коментарі були сповнені різними реакціями на побачене. Найбільшим шоком був той факт, що пернатий аж наскільки близько підійшов до людей.

"Абсолютно неймовірно! Можна лише мріяти";

"Я б втратить свідомість, якщо побачив би його зблизька".

"Що тут, як у Jurassic Park?"

"Шикарний птах!".

