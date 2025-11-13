Туристы не поверили глазам, когда в их лодку село существо из "Парка Юрского периода" (фото, видео)

Группа туристов плавала на озере Виктория в Уганде, как вдруг им компанию составила птица, которая перепугала всех присутствующих. Она напоминала как будто монстра доисторической эпохи из фильма "Парк Юрского периода".

Оказалось, что это — одна из самых больших и странных птиц в мире, известного под именами "королевская цапля" или китоглав. Ролик с визитом пернатого разместили представители местной турфирмы Mabamba Trips в Instagram.

На кадрах можно увидеть, что эта птица ростом почти 1,5 метра, которая имела огромный клюв и сероватые перья, села на маленькую деревянную лодку в районе Мабамба-Бей, оставив туристов потрясенными.

В то же время китоглав проявил абсолютное равнодушие к туристу рядом. Тот нагло пытается сделать видео с неподвижной птицей, оставшейся абсолютно спокойной в нескольких десятках сантиметров от человека.

"Еще один незабываемый момент произошел сегодня, когда китоглав сел на нашу лодку", — подписали видео представители турфирмы.

Кто такой китоголовый

Китоглавы являются одним из самых популярных видов птиц, на которые приезжают посмотреть в Мабамба-Бей. Именно на этой международно признанной орнитологической территории охраняются такие виды, как синие ласточки и папирусные гонолексы.

Несмотря на свой угрожающий вид — рост от 130 до 150 см, размах крыльев до 2,5 м, клюв до 24 см в длину и 9 см в ширину — сами китоглавы обычно очень спокойны, когда находятся рядом с людьми.

Китоголов на прогулке Фото: Wikipedia

В целом зоологи отмечают, что такие близкие встречи китоглава чрезвычайно редки. Даже в одном из лучших мест мира для наблюдения за этими птицами, которых считают одним из предков аистов и пеликанов, сам пернатый старается жить отдельно и не контактирует лишний раз с людьми.

Сейчас в дикой природе осталось менее 8 000 королевских цапель в тропической Центрально-Восточной Африке, который питается преимущественно рыбой. Сейчас, как сообщает Animalia, вид классифицируется как "уязвимый", поэтому нуждается в дополнительной охране.

В местных племенах ходит легенда о том, что случайная встреча с китоловом может означать скорую неприятную весть для человека. В то же время если увидеть этого пернатого случайно, местные туземцы верят, что это к хорошим новостям.

Реакции пользователей

Комментарии были полны различными реакциями на увиденное. Самым большим шоком был тот факт, что пернатый аж насколько близко подошел к людям.

"Совершенно невероятно! Можно только мечтать";

"Я бы потерял сознание, если увидел бы его вблизи".

"Что здесь, как в Jurassic Park?"

"Шикарная птица!".

