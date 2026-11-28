Мільйони українців загинули внаслідок Голодоморів. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

Згадувати боляче. Пробачити неможливо. І взагалі не існує слів, у які можна вкласти трагедію болю і мук, які українці були змушені прожити спочатку у 1921, 1922, 1923 роках. Потім у найтемніші 1932–1933 роки Голодомору-геноциду. І зрештою – у 1946–1947 роках голоду, коли здавалося, що після жахів Другої світової війни такі злочини вже точно не мають статися. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що штучний голод однаково безжально торкнувся і дітей, і жінок, і чоловіків.

"Мільйони невинних і замордованих, яких тоталітарна система прирекла на голодну смерть. Нещадно й цілеспрямовано. За те, що вони українці", — зазначив він.

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Зеленський наголосив, що Москва успадкувала й знову зробила частиною своєї політики ненависть та бажання знищити український народ.

"Ми знову бачимо такий самий російський намір стерти Україну та українців і зробити це найжорстокішими методами, які за роки після голодоморів холоднокровно відточував Кремль на нашому та інших народах. І всюди на українській землі, куди прийшла Росія, тепер немає життя. І ми знову протидіємо кремлівським нелюдам, знову захищаємось від Росії, яка абсолютно не змінилась і несе в Україну та Європу смерть, лихо, тотальну ненависть і небезпеку всім вільним народам", — підкреслив політик.

Володимир та Олена Зеленські біля скульптури "Гірка пам'ять дитинства" Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Зеленський наголосив, що у суботу 28 листопада, о 16-й годині, у вікнах в Україні та повсюди на планеті, де є українці, горітимуть свічки пам'яті.

"Це буде світло шани всім невинними жертвами голодоморів", — вказав Зеленський, підкресливши, що допоки українці запалюють цей вогонь, спогади не згаснуть.

Нагадаємо, українці створили особливий ритуал вшанування жертв Голодоморів.

Також Фокус писав, що Україна зробила особливий подарунок Ватикану, приурочивши його до Дня пам'яті жертв Голодоморів.