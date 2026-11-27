Два кущі калини з Києва та рідного села патріарха Йосифа Сліпого відтепер ростимуть поруч у Ватикані, а свідком символічної події став третій президент України Віктор Ющенко.

У Ватиканських садах з'явився один із найвідоміших символів України — червона калина. Рослини подарували Папі Римському Леву XIV та Ватикану, а церемонію їхнього висадження і благословення провели за участю кардинала П'єтро Пароліна та української делегації на чолі з третім президентом України Віктором Ющенком. Церемонію приурочили до вшанування пам'яті мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору 1932–1933 років. Про це повідомило офіційне інформаційне видання Святого Престолу Vatican News.

На церемонії зібралися близько ста гостей, серед яких були дипломати, представники церковних установ та українська делегація. Її очолив третій президент України Віктор Ющенко, який нині є головою наглядової ради Національного музею Голодомору-геноциду.

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Благословення українських рослин очолив державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін. Разом із ним у богослужбовому обряді взяли участь єпископ Григорій Комар, апостольський адміністратор Апостольського екзархату для українців візантійського обряду в Італії, та єпископ Іриней Білик, канонік Папської базиліки Пресвятої Марії.

У своєму виступі П'єтро Паролін підтвердив відданість ватиканської дипломатії справедливому та тривалому миру, а також висловив солідарність з українським народом.

За словами кардинала, українська калина символізує "ідентичність, гідність, силу перед лицем випробувань і надію" українців.

Українська калина у Ватиканських садах Фото: Vatican News

Під час церемонії у Ватиканських садах також пролунала українська патріотична пісня "Ой у лузі червона калина". Її виконав хор семінаристів Папської української колегії святого Йосафата.

Особливістю події стало те, що висадили не один, а два кущі калини. І кожен із них має власну історію, пов'язану з Україною:

першу калину привезли безпосередньо з Києва — з Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України;

— з Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук України; друга рослина прибула із собору Святої Софії в Римі. Там вона росла протягом останніх п'яти років після того, як її привезли з українського села Заздрість на Тернопільщині, де народився патріарх Української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий.

Таким чином, висаджені поруч рослини стали символом єдності України та української діаспори в Італії.

Для калини обрали місце неподалік палацу Пія IV, у якому працюють Папські академії наук і соціальних наук. Поряд планують встановити пам'ятну табличку з написом:

"УКРАЇНСЬКА КАЛИНА. Дар України Його Святості Папі Леву XIV як символ надії та миру. 26 листопада 2026 року".

Українська калина у Ватиканських садах Фото: Vatican News

У Римі помолилися за жертв Голодомору та українців, які потерпають від війни

Варто зазначити, що цього ж дня кардинал П'єтро Паролін очолив месу в базиліці Святого Івана на Латерані в Римі, присвячену пам'яті мільйонів українців, які загинули внаслідок штучного голоду, організованого радянським режимом у 1932–1933 роках.

Як повідомляє Vatican News, у своїй проповіді він говорив про хліб як необхідну умову людського життя та засудив використання продовольства як інструменту політичного тиску. Кардинал назвав перетворення хліба на засіб пригнічення порушенням невід'ємного права людини на їжу та посяганням на її гідність.

Окремо Паролін пояснив, чому важливо зберігати пам'ять про трагедії минулого. За його словами, пам'ятати потрібно не для того, щоб "передавати ненависть", а щоб відновлювати справедливість щодо історичної правди.

Він також зауважив: "Суспільство, яке забуває невинних, стає менш здатним розпізнавати несправедливість, коли вона проявляється знову".

Він також згадав українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних, зниклих безвісти, розлучених із родинами дітей та всіх, хто тривалий час чекає на повернення близьких.

Державний секретар Святого Престолу наголосив, що примирення передбачає не лише припинення бойових дій, а й дотримання міжнародного права та повагу до суверенітету держав.

Укрпошта присвятила події окрему поштову марку

На честь висадження калини у Ватикані Укрпошта випустила спеціальну поштову марку "Калина України у Ватиканських садах". Ініціатором її створення стало посольство України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені. Саме там відбулася церемонія спеціального погашення марки.

Автором художнього оформлення став український художник Микола Ступінський, а поштовий штемпель розробив Юрій Лісовський.

На марці зображено калину під час весняного цвітіння та з достиглими червоними ягодами. Фоном для українського символу стали купол собору Святого Петра та обриси входу до палацу Пія IV.

Нагадаємо, що у 2026 році День пам'яті жертв голодоморів в Україні припадає на суботу, 28 листопада. Цю пам'ятну дату відзначають щороку в четверту суботу листопада.

До слова, нещодавно Папа Римський Лев XIV отримав у подарунок від української майстрині Галини Шуневич авторську вишиванку, яку вона особисто передала понтифіку під час загальної аудієнції у Ватикані. Львівська дизайнерка створює вишиті сорочки для світових лідерів, і її роботи вже носять 19 відомих політичних та громадських діячів.

Також Фокус писав, що Папа Римський Лев XIV готовий до візиту в Україну. Зупиняє його тільки питання безпеки.