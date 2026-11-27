Два куста калины из Киева и родного села патриарха Иосифа Слипого отныне будут расти рядом в Ватикане, а свидетелем этого символического события стал третий президент Украины Виктор Ющенко.

В Ватиканских садах появился один из самых известных символов Украины — красная калина. Растения были подарены Папе Римскому Льву XIV и Ватикану, а церемония их посадки и освящения прошла при участии кардинала Пьетро Паролина и украинской делегации во главе с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Церемонию приурочили к чествованию памяти миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов. Об этом сообщило официальное информационное издание Святого Престола Vatican News.

На церемонии собралось около ста гостей, среди которых были дипломаты, представители церковных учреждений и украинская делегация. Её возглавил третий президент Украины Виктор Ющенко, который в настоящее время является председателем наблюдательного совета Национального музея Голодомора-геноцида.

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Благословение украинских растений возглавил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Вместе с ним в богослужебном обряде приняли участие епископ Григорий Комар, апостольский администратор Апостольского экзархата для украинцев византийского обряда в Италии, и епископ Ириней Билык, каноник Папской базилики Пресвятой Марии.

В своём выступлении Пьетро Паролин подтвердил приверженность ватиканской дипломатии делу справедливого и прочного мира, а также выразил солидарность с украинским народом.

По словам кардинала, украинская калина символизирует "идентичность, достоинство, силу перед лицом испытаний и надежду" украинцев.

Украинская калина в Ватиканских садах Фото: Vatican News

Во время церемонии в Ватиканских садах также прозвучала украинская патриотическая песня "Ой у лузі червона калина". Её исполнил хор семинаристов Папской украинской коллегии святого Йосафата.

Особенностью этого события стало то, что посадили не один, а два куста калины. И у каждого из них есть своя история, связанная с Украиной:

первую калину привезли прямо из Киева — из Национального ботанического сада имени М. М. Гришко Национальной академии наук Украины;

— из Национального ботанического сада имени М. М. Гришко Национальной академии наук Украины; второе растение прибыло из собора Святой Софии в Риме. Там она росла в течение последних пяти лет после того, как её привезли из украинского села Заздристь в Тернопольской области, где родился патриарх Украинской греко-католической церкви Иосиф Слипый.

Таким образом, посаженные рядом растения стали символом единства Украины и украинской диаспоры в Италии.

Для калины выбрали место недалеко от дворца Пия IV, в котором расположены Папские академии наук и социальных наук. Рядом планируется установить памятную табличку с надписью:

"УКРАИНСКАЯ КАЛИНА. Подарок Украины Его Святейшеству Папе Льву XIV как символ надежды и мира. 26 ноября 2026 года".

Украинская калина в Ватиканских садах Фото: Vatican News

В Риме помолились за жертв Голодомора и украинцев, страдающих от войны

Стоит отметить, что в тот же день кардинал Пьетро Паролин возглавил мессу в базилике Святого Иоанна Латеранского в Риме, посвящённую памяти миллионов украинцев, погибших в результате искусственного голода, организованного советским режимом в 1932–1933 годах.

Как сообщает Vatican News, в своей проповеди он говорил о хлебе как о необходимом условии человеческой жизни и осудил использование продовольствия в качестве инструмента политического давления. Кардинал назвал превращение хлеба в средство угнетения нарушением неотъемлемого права человека на питание и посягательством на его достоинство.

Отдельно Паролин объяснил, почему важно сохранять память о трагедиях прошлого. По его словам, помнить нужно не для того, чтобы "передавать ненависть", а для того, чтобы восстановить справедливость в отношении исторической правды.

Он также отметил: "Общество, которое забывает о невиновных, теряет способность распознавать несправедливость, когда она вновь проявляется".

Он также упомянул украинских военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских лиц, пропавших без вести, детей, разлученных со своими семьями, и всех, кто уже долгое время ждет возвращения близких.

Государственный секретарь Святого Престола подчеркнул, что примирение предполагает не только прекращение боевых действий, но и соблюдение международного права, а также уважение суверенитета государств.

Укрпочта выпустила в честь этого события отдельную почтовую марку

В честь посадки калины в Ватикане "Укрпочта" выпустила специальную почтовую марку "Калина Украины в ватиканских садах". Инициатором её создания выступило посольство Украины при Святом Престоле и Суверенном Мальтийском Ордене. Именно там состоялась церемония специального погашения марки.

Автором художественного оформления стал украинский художник Николай Ступинский, а почтовый штемпель разработал Юрий Лисовский.

На марке изображена калина во время весеннего цветения и с созревшими красными ягодами. Фоном для этого украинского символа послужили купол собора Святого Петра и очертания входа во дворец Пия IV.

Напомним, что в 2026 году День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на субботу, 28 ноября. Эту памятную дату отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября.

Кстати, недавно Папа Римский Лев XIV получил в подарок от украинской мастерицы Галины Шуневич авторскую вышиванку, которую она лично вручила понтифику во время общей аудиенции в Ватикане. Львовская дизайнерша создает вышитые рубашки для мировых лидеров, и её работы уже носят 19 известных политических и общественных деятелей.

Кроме того, Фокус писал, что Папа Римский Лев XIV готов к визиту в Украину. Его останавливает лишь вопрос безопасности.