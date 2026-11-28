Миллионы украинцев погибли в результате Голодоморов. В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу".

Вспоминать об этом больно. Простить невозможно. И вообще не существует слов, в которые можно было бы вложить всю трагедию боли и мучений, которые украинцы были вынуждены пережить сначала в 1921, 1922, 1923 годах. Затем в самые мрачные 1932–1933 годы Голодомора-геноцида. И, наконец, в 1946–1947 годах голода, когда казалось, что после ужасов Второй мировой войны такие преступления уже точно не должны повториться. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что искусственный голод одинаково безжалостно затронул и детей, и женщин, и мужчин.

"Миллионы невинных и замученных людей, которых тоталитарная система обрекла на голодную смерть. Безжалостно и целенаправленно. За то, что они украинцы", — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что Москва унаследовала и вновь сделала частью своей политики ненависть и стремление уничтожить украинский народ.

"Мы вновь видим то же самое намерение России стереть Украину и украинцев с лица земли и сделать это самыми жестокими методами, которые на протяжении многих лет после голодоморов хладнокровно оттачивал Кремль на нашем и других народах. И повсюду на украинской земле, куда пришла Россия, теперь нет жизни. И мы снова противостоим кремлевским чудовищам, снова защищаемся от России, которая абсолютно не изменилась и несет в Украину и Европу смерть, бедствие, тотальную ненависть и опасность всем свободным народам", — подчеркнул политик.

Владимир и Елена Зеленские у скульптуры "Горькая память детства" Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Зеленский подчеркнул, что в субботу, 28 ноября, в 16:00 в окнах по всей Украине и повсюду на планете, где проживают украинцы, будут гореть свечи памяти.

"Это будет свет памяти всех невинных жертв голодоморов", — отметил Зеленский, подчеркнув, что пока украинцы зажигают этот огонь, воспоминания не угаснут.

Напомним, что украинцы создали особый ритуал почтения памяти жертв Голодоморов.

Кроме того, Фокус писал, что Украина преподнесла Ватикану особый подарок, приурочив его ко Дню памяти жертв Голодоморов.