Минулого тижня небайдужа харків’янка врятувала майже 200 кажанів, буквально відібравши рукокрилих у незнайомців.

Як повідомляє Bats Ukraine, три дні тому жінка побачила, як невідомі несли три відра з рукокрилими кудись на околиці міста, і не залишилася осторонь.

"Вона буквально "відбила" кажанів у цих людей, перенесла їх до гаража й одразу зателефонувала до організації Bats Ukraine", — розповіли захисники тварин, які займаються порятунком кажанів.

Фахівці одразу ж вирушили за адресою, яку вказала жінка.

"Часу було обмаль: у відрах у великій кількості кажани можуть перегрітися, травмуватися або навіть задушити одне одного. Тож потрібно було безпечно доправити їх до Центру. Деяких тварин ми виявили неподалік на землі, що в морозну погоду вкрай небезпечно для життя", — йдеться на сторінці Bats Ukraine.

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Фото: Bats Ukraine

Завдяки швидкій реакції вдалося врятувати майже 200 рудих вечірниць. Це великі комахоїдні кажани родини гладконосих.

У Центрі кожну тварину ретельно оглянули, перевіривши на наявність травм та оцінивши загальний стан. Більшість із них помістили на зимівлю в холодну кімнату, а деякі залишилися на годуванні та лікуванні.

"Дякуємо небайдужій жінці, завдяки якій вдалося врятувати дві сотні маленьких життів! Нагадуємо, що триває зимовий сезон, під час якого будь-який кажан на вулиці потребує допомоги", — зазначили волонтери.

Нагадаємо, минулого року ЗМІ повідомляли про те, що кажани в Україні почали нападати на людей.

Також повідомлялося, що на жінок у орендованому будинку напали "скажені" кажани.