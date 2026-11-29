Почти 200 летучих мышей спасла неравнодушная харьковчанка на прошлой неделе, буквально отбив рукокрылых у незнакомцев.

Как сообщает Bats Ukraine, три дня назад женщина увидела, как неизвестные несут три ведра с рукокрылыми куда-то на окраине города и не осталась в стороне.

"Она буквально "отбила" летучих мышей у этих людей, перенесла в гараж и сразу позвонила по телефону в Bats Ukraine", — рассказали зоозащитники, которые занимаются спасением летучих мышей.

Специалисты сразу же выехали по указанному женщиной адресу.

"Времени было мало: в ведрах в большом количестве летучие мыши могут перегреться, травмировать или даже задушить друг друга. Так что нужно было безопасно их транспортировать в Центр. Некоторых животных мы обнаружили поблизости на земле, что в морозную погоду крайне опасно для жизни", — говорится на странице Bats Ukraine.

Видео дня

Фото: Bats Ukraine

Благодаря быстрому реагированию удалось спасти почти 200 рыжих вечерниц. Это крупные насекомоядные летучие мыши семейства гладконосых.

В Центре каждую заботливо осмотрели, проверив их на наличие травм и оценив общее состояние. Большинство из них положили зимовать в холодную комнату, а некоторые остались на кормлении и лечении.

"Спасибо неравнодушной женщине, благодаря которой удалось спасти две сотни маленьких жизней! Напоминаем, что продолжается зимний сезон, во время которого любая летучая мышь на улице нуждается в помощи", — отметили волонтеры.

Напомним, в прошлом году СМИ писали о том, что летучие мыши в Украине начали нападать на людей.

Также сообщалось, что на женщин в съемном доме напали "бешенные" летучие мыши.