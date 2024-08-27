Вірш на мільйон: Сергій Жадан розповів про найбільший гонорар у житті (відео)

До Дня Незалежності письменник та військовослужбовець зʼявився в рекламі мережі швидкого харчування. Зароблені гроші він передасть на благодійність.

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Український письменник та музикант Сергій Жадан зізнався, чому вирішив знятися в рекламі McDonaldʼs до Дня Незалежності 2024. Про це військовослужбовець Нацгвардії розповів у соцмережах.

За словами письменника, він заробив за написання віршу та появу в ролику мільйон гривень, які передасть "на хороші справи", оскільки для Жадана "це не комерційний проєкт".

"Маю сказати, що давно люблю МакДональдз. А сьогодні, коли в Харкові ресторани мережі зачинені через безпекові причини, мак став узагалі чимось особливим, адже найближчі відкриті МакДональдз у Полтаві та Дніпрі тепер сприймаються як символ таких собі острівців відносно безпечного тилу — з його щоденними клопотами та звичками, що нагадують про нормальне життя", — розповів музикант.

За словами Жадана, коли McDonald’s запропонували йому співпрацю, то він одразу погодився, попередивши, що передасть гонорар "на що-небудь благодійно-волонтерське".

"Бо пам‘ять, це дуже часто саме про любов і ніжність", — зазначив Сергій Жадан, розповівши про найбільший гонорар у своєму житті.

Сергій Жадан знявся в рекламі

"Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити", — говорить письменник у рекламному відео.

Нагадаємо, Сергій Жадан розповів про службу в армії.

Також Фокус писав про розповідь Христини Соловій про роман із Сергієм Жаданом.