Стихотворение на миллион: Сергей Жадан рассказал о самом большом гонораре в жизни (видео)

Ко Дню Независимости писатель и военнослужащий появился в рекламе сети быстрого питания. Заработанные деньги он передаст на благотворительность.

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Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан признался, почему решил сняться в рекламе McDonaldʼs ко Дню Независимости 2024. Об этом военнослужащий Нацгвардии рассказал в соцсетях.

По словам писателя, он заработал за написание стихотворения и появление в ролике миллион гривен, которые передаст "на хорошие дела", поскольку для Жадана "это не коммерческий проект".

"Должен сказать, что давно люблю МакДональдз. А сегодня, когда в Харькове рестораны сети закрыты по причинам безопасности, мак стал вообще чем-то особенным, ведь ближайшие открытые МакДональдз в Полтаве и Днепре теперь воспринимаются как символ неких островков относительно безопасного тыла — с его ежедневными хлопотами и привычками, напоминающими о нормальной жизни", — рассказал музыкант.

По словам Жадана, когда McDonald's предложили ему сотрудничество, то он сразу согласился, предупредив, что передаст гонорар "на что-нибудь благотворительно-волонтерское".

"Потому что память, это очень часто именно о любви и нежности", — отметил Сергей Жадан, рассказав о самом большом гонораре в своей жизни.

Сергей Жадан снялся в рекламе

"Хай цей день буде одним із див.

Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа.

З тобою лишається те, що ти завжди любив.

Те, що любиш тепер. Те, що варто любити", — говорит писатель в рекламном видео.

Напомним, Сергей Жадан рассказал о службе в армии.

Также Фокус писал о рассказе Христины Соловий о романе с Сергеем Жаданом.