"Били по животі": зірка серіалу "Скажене весілля" розповів, як з нього знущалися в поліції (відео)

Арам Арзуманян не приховує, що в молоді роки був ще тим хуліганом. Актор зізнався, що інколи навіть мав проблеми з поліцією.

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Український актор та гуморист Арам Арзуманян, відомий ролями в серіалах "Скажене весілля", "Пацики" та "Слуга народу", розповів, як в юності він мав гіркий досвід з правоохоронними органами України. Подробицями актор поділився в інтерв’ю "сВідома розмова".

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістки, чи мав Арам досвід спілкування з державними органами, актор пригадав історію з минулого та те, як сьогодні в нього змінилося ставлення до правоохоронної системи України.

Так, як виявилося, в юності актор був ще тим хуліганом. Арам зізнався, що часто з друзями мали проблеми з поліцією працівників якої раніше називали не правоохоронці, а "мєнти". Актор пригадав, як одного разу навіть потрапив на допит, на якому до нього працівники поліції чинили фізичну силу.

"Знаєш у мене змінилося враження з правоохоронцями. Зараз це правоохоронці, але колись це були "мєнти". Ну от, я був молодим хлопцем і по різному на це дивився. Звичайно хуліганом зростав і максималізм оцей, що сила не у них, а у нас — народу вільного. І тоді реально були мєнти. У мене є навіть враження від допитів, мене допитували і тими, я не знаю, нікудшними методами. Били мене. Всяке бувало", — розповів Арам Арзуманян.

За його словами, одного разу поліція шукала його друга, тоді вони вирішили допитати саме Арама, аби дізнатися, де ховається порушник. Однак після того, як Арам зайшов в кабінет, щоб поговорити, там правоохоронці змінили тон спілкування і почали тиснути на нього застосовуючи фізичну силу.

"Я молодий хлопець, а вони починають тебе і психологічно давити, і фізично давити. Таке спілкування було. В мене було навіть таке, я знов повторюсь, я був молодим гарячим хлопцем, і хуліганили ми, і опера, друга мого шукали. Вони кажуть, зайдіть поговоримо. Я молодий хлопець, нічого не розумію, я зайшов, я тільки поріг переступаю, абсолютно людина міняється. Мені одразу подача в спину. Ми ж типу говорити прийшли, а з’ясувалося, що мене тут бити будуть. Давай розказуй, де він, що він? Я кажу, зачекай, будемо говорити, чи… І одразу подача. В живіт били", — зізнався актор.

За його словами, тоді було страшно щось говорити проти правоохоронців, адже все могли використати проти тебе, або твоїх рідних. Однак сьогодні його ставлення до правоохоронців змінилося.

Актор також розповів, що вже в дорослому житті зустрічався з один із тих працівників, які тоді його допитували. Через багато років працівник поліції вибачився перед Арамом і сказав йому, що поважає його за те, що він тоді витримав ті катування, які чинили над ним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перукар Лесі Нікітюк та Тіни Кароль здійснив камінг-аут.