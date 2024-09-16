"Уже в другий клас": Катерина Бужинська показала, як відвела своїх дітей до школи (фото)

Катерина Бужинська у квітні 2014 року вийшла заміж за Дімітара Стойчева. 27 грудня 2016 року народила двійню: хлопчика і дівчинку. Артистка з родиною проживає за кордоном.

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Народна артистка України Катерина Бужинська порадувала шанувальників новим відео помітно підрослих своїх дітей-двійнят. В Instagram співачка показала, як разом із чоловіком відвела 7-річних доньку і сина в болгарську школу.

Діти виконавиці цього року пішли до другого класу. Родина Бужинської живе в Болгарії, на батьківщині глави сімейства, бізнесмена Дімітара Стойчева, тому діти навчаються за кордоном. На святкову шкільну лінійку Катя і Діма пішли разом із мамою і татом. Артистка обрала червону відверту сукню та чорний двобортний жакет з ефектними золотистими ґудзиками. Свій образ знаменитість доповнила чорними замшевими босоніжками на високих підборах і чорними сонцезахисними окулярами. Співачка зробила гламурну зачіску, уклавши біляве волосся у високий хвіст і заплела косу.

Її чоловік для заходу обрав офіційний темно-синій костюм і білу сорочку в червону смужку. Діти були теж одягнені святково, на лінійку сім'я взяла з собою домашнього улюбленця — невеликого песика. Двійнята позували зі своїми батьками, тримаючи в руках букети троянд.

"Уже в другий клас! Успішного навчання, наші улюблені діти!", — звернулася до сина і доньки знаменитість.

Раніше, 11 квітня, Фокус писав про те, що співачка Катерина Бужинська показала двійнят, які підросли.