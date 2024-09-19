Відома українська блогерка повідомила про серйозні психологічні проблеми

Діанорія зіналася, що має психологічні проблеми на фоні яких з'явилися інші супутні хвороби.

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23-річна блогерка з Івано-Франківська Діанорія (справжнє ім’я Діана Козачок), яка має в соціальних мережах майже мільйонну аудиторію, поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це вона розповіла своїм шанувальникам на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, дівчина розповіла, що останнім місяць її турбує її психологічний стан, тому вона вирішила звернутися до лікаря.

"Вчора я була у психотерапевта. Пройшла тест одразу в кабінеті. Ваш результат: 22. Виражена депресія. Я з вами дуже відверта, тому ділюся. Три проблеми по здоров’ю. Перша з них, це мій психоемоційний стан. Я ходила до психолога чучуть, але вирішила все ж таки звернутися до медицини, до психіатра. Одразу скажу, що мені антидепресанти не призначили, хоча мова за них плюс-мінус іде, але антидепресанти призначають тільки тоді, коли у вас такий душевний стан понад два місяці, а в мене це триває 3-4 тижні. Тому поки що, я буду на заспокійливих. Мені виписали рецепт і думаю, що мій рівень тривоги, страхів і накручування себе, зменшиться", — сказала блогерка.

Крім цього, на фоні стресу, за словами блогерки в неї також почалися проблеми з жіночим здоров’ям. Зокрема, у неї виявили фолікулярне утворення в яєчнику (кісту). Як пояснила Діаонорія, цього захворювання не повинно було бути, оскільки вона приймає гормональні препарати, які блокують роботу яєчників, але через стрес, стався збій.

"А проблема номер два вилізла в мене через першу проблему, через мій психоемоційний і моральний стан, через мої нерви по суті. Я після психотерапевта поїхала відразу до гінеколога, тому, що я вже відчувала по організму своєму, що в мене вже є ось ця фолікулярна кіста, яка мене переслідує. В принципі гінеколог це і підтвердила. Вона до речі дуже болюча, на правому яєчнику, тому буду ще лікувати це. Але ця кіста не мала б з'явитись, мій гінеколог дуже здивувалася, бо я реально сиджу на гормонах, вони наче відключають яєчники, яєчники собі відпочивають і цієї кісти не мало б бути, але тільки через мої нерви, це з'явилося", — пояснила блогерка.

Також Діанорія розповіла, що на фоні стресу у неї загострився псоріаз, яким вона хворіє вже давно. А також почалися проблеми з зубами. Як пояснила блогерка, зараз вона активно буде займатися своїм здоров’ям та проходити лікування.

Нагадаємо, наразі Фокус проводить онлайн-голосування за ТОП 50 блогерів України.