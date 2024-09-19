Известная украинская блогерша сообщила о серьезных психологических проблемах

Дианория призналась, что имеет психологические проблемы на фоне которых появились другие сопутствующие болезни.

Related video

23-летняя блогерша из Ивано-Франковска Дианория (настоящее имя Диана Козачок), которая имеет в социальных сетях почти миллионную аудиторию, пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала своим поклонникам на странице в Инстаграм.

В частности, девушка рассказала, что в последний месяц ее беспокоит ее психологическое состояние, поэтому она решила обратиться к врачу.

"Вчера я была у психотерапевта. Прошла тест прямо в кабинете. Ваш результат: 22. Выраженная депрессия. Я с вами очень откровенна, поэтому делюсь. Три проблемы со здоровьем. Первая из них, это мое психоэмоциональное состояние. Я ходила к психологу чучуть, но решила все же обратиться к медицине, к психиатру. Сразу скажу, что мне антидепрессанты не назначили, хотя речь за них плюс-минус идет, но антидепрессанты назначают только тогда, когда у вас такое душевное состояние более двух месяцев, а у меня это длится 3-4 недели. Поэтому пока что, я буду на успокоительных. Мне выписали рецепт и думаю, что мой уровень тревоги, страхов и накручивания себя, уменьшится", — сказала блогерша.

Кроме этого, на фоне стресса, по словам блогера у нее также начались проблемы с женским здоровьем. В частности, у нее обнаружили фолликулярное образование в яичнике (кисту). Как объяснила Диаонория, этого заболевания не должно было быть, поскольку она принимает гормональные препараты, которые блокируют работу яичников, но из-за стресса, произошел сбой.

"А проблема номер два вылезла у меня из-за первой проблемы. из-за моего психоэмоционального и морального состояния, из-за моих нервов по сути. Я после психотерапевта поехала сразу к гинекологу, потому, что я по организму уже чувствовала по организму своему, что у меня уже есть вот эта фолликулярная киста, которая меня преследует. В принципе гинеколог это и подтвердила. Она кстати очень болезненная, на правом яичнике, поэтому буду еще лечить это. Но эта киста не должна была бы появиться, мой гинеколог очень удивилась, потому что я реально сижу на гормонах, они как бы отключают яичники, яичники себе отдыхают и этой кисты не должно было быть, но только из-за моих нервов, это появилось", — пояснила блогерша.

Также Дианория рассказала, что на фоне стресса у нее обострился псориаз, которым она болеет уже давно. А также начались проблемы с зубами. Как пояснила блогерша, сейчас она активно будет заниматься своим здоровьем и проходить лечение.

Напомним, сейчас Фокус проводит онлайн-голосование за ТОП-50 блогеров Украины.