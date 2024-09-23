Відома українська блогерка повідомила про втрату дитини

Нещодавно Марія Гутак офіційно зареєструвала стосунки зі своїм чоловіком Іваном. Пара планувала поповнення в родині, але у дівчини стався викидень.

Related video

25-річна блогерка з Івано-Франківська Мар‘яна Гутак повідомила про втрату первістка. Про це дівчина розповіла у себе на сторінці в Інстаграм.

Спочатку блогерка, за якою слідкують понад 868 тисяч підписників, розповіла, що днями вона дізналася, що вагітна і вже навіть встигла розповісти про це чоловіку Івану, за якого нещодавно вийшла заміж. Однак вже наступного дня дівчина відчула різкі болі в животі і одразу поїхала до лікарні.

За її словами, причиною тому став зламаний ліфт, через який вона з речами вимушена була підійматися на 13-й поверх по сходах. Вже наступного дня через погіршення самопочуття вона з чоловіком поїхала в лікарню, де дізналася, що вагітність завмерла.

Мар'яна Гутак про вагітність Фото: скрін Мар'яна Гутак про вагітність Фото: Скрін відео Мар'яна Гутак про вагітність Фото: Скрін відео

"Так як ви моя аудиторія, моя сім’я, хочу поділитися тим, що в мене відбулося вчора. На днях ми дізналися, що чекаємо на +1. Розповіла Іванові, він дуже зрадів. Але в п’ятницю зламався ліфт в нас у під’їзді, бо не всі майстри, які роблять ремонт, вміють ним нормально користуватися. І я пішла з пакетами з їжею на 13-й поверх пішки. Щоб ви всі розуміли — ліфт зламався в п’ятницю десь о 4 годині, а майстер приїхав ремонтувати в суботу о 12–13 годині. І от після того ліфта, я прокидаюсь вчора від сильної болі. Дзвоню Іванові і ми летимо в лікарню на УЗД, і паралельно на телефоні з лікарем. І на УЗД нам кажуть, що припинилося серцебиття. Я просто сиділа і плакала. Нам дали палату і ми очікували операцію", — написала блогерка.

Того ж дня Мар’яні призначили операцію, а вже ввечері відпустили додому. Блогерка розповіла, що складно перенесла операцію, адже сильно нервувала. Натомість вже сьогодні почуває себе краще.

Мар'яна Гутак також розповіла підписникам, що тепер за показаннями лікарів їй протягом місяця не можна піднімати нічого тяжкого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на сторіці Фокусу триває онлайн-голосування за Топ 50 блогерів України.