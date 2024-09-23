Известная украинская блогерша сообщила о потере ребенка

Недавно Мария Гутак официально зарегистрировала отношения со своим мужем Иваном. Пара планировала пополнение в семье, но у девушки случился выкидыш.

Related video

25-летняя блогер из Ивано-Франковска Марьяна Гутак сообщила о потере первенца. Об этом девушка рассказала у себя на странице в Инстаграм.

Сначала блогерша, за которой следят более 868 тысяч подписчиков, рассказала, что на днях она узнала, что беременна и уже даже успела рассказать об этом мужу Ивану, за которого недавно вышла замуж. Однако уже на следующий день девушка почувствовала резкие боли в животе и сразу поехала в больницу.

По ее словам, причиной тому стал сломанный лифт, из-за которого она с вещами вынуждена была подниматься на 13-й этаж по лестнице. Уже на следующий день из-за ухудшения самочувствия она с мужем поехала в больницу, где узнала, что беременность замерла.

Марьяна Гутак о беременности Фото: скрин Марьяна Гутак о беременности Фото: Скрин видео Марьяна Гутак о беременности Фото: Скрин видео

"Так как вы моя аудитория, моя семья, хочу поделиться тем, что у меня произошло вчера. На днях мы узнали, что ждем +1. Рассказала Ивану, он очень обрадовался. Но в пятницу сломался лифт у нас в подъезде, потому что не все мастера, которые делают ремонт, умеют им нормально пользоваться. И я пошла с пакетами с едой на 13-й этаж пешком. Чтобы вы все понимали — лифт сломался в пятницу где-то в 4 часа, а мастер приехал ремонтировать в субботу в 12–13 часов. И вот после того лифта, я просыпаюсь вчера от сильной боли. Звоню Ивану и мы летим в больницу на УЗИ, и параллельно на телефоне с врачом. И на УЗИ нам говорят, что прекратилось сердцебиение. Я просто сидела и плакала. Нам дали палату и мы ожидали операцию", — написала блогерша.

В тот же день Марьяне назначили операцию, а уже вечером отпустили домой. Блогерша рассказала, что сложно перенесла операцию, ведь сильно нервничала. Зато уже сегодня чувствует себя лучше.

Марьяна Гутак также рассказала подписчикам, что теперь по показаниям врачей ей в течение месяца нельзя поднимать ничего тяжелого.

Напомним, ранее мы писали, что на странице Фокуса продолжается онлайн-голосование за Топ-50 блогеров Украины.