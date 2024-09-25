Віталій Козловський уперше показав обличчя маленького сина (відео)

Оскару виповнилося сім місяців. Його батьки вирішили закарбувати моменти безтурботного дитинства для архівів.

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Український співак Віталій Козловський уперше показав обличчя свого маленького сина Оскара. Напередодні музикант та військовослужбовець випустив пісню та кліп до неї.

Віталій Козловський повністю показав сина

"Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі і від‘їзд, я не міг закінчити роботу вчасно. Тому довелося відкласти. Сьогодні Оскару виповнюється 7 місяців і саме цю дату символічно я обрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма", — написав Козловський.

Зокрема, на відео співак та його обраниця Юлія Бакуменко позували для сімейної фотосесії разом зі своїм первістком. Маленький Оскар постав у світлій вишиванці.

Кліп став подарунком для родини Віталія Козловського від режисера Макса Сало та продюсера Віталія Денчука.

"Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам’ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо", — зазначив музикант.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко із сином

Нагадаємо, у лютому 2024 року Віталій Козловський уперше став батьком. У співака народився син, якого назвали Оскаром. А в грудні 2023 року Козловський одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка й народила для нього дитину.

Також Фокус писав про маму Віталія Козловського, яка тривалий час живе за кордоном.