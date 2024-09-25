Виталий Козловский впервые показал лицо маленького сына (видео)

Оскару исполнилось семь месяцев. Его родители решили запечатлеть моменты беззаботного детства для архивов.

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Украинский певец Виталий Козловский впервые показал лицо своего маленького сына Оскара. Накануне музыкант и военнослужащий выпустил песню и клип к ней.

Виталий Козловский полностью показал сына

"Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить. Сегодня Оскару исполняется 7 месяцев и именно эту дату символично я выбрал для того, чтобы поделиться своей самой большой радостью и гордостью со всеми", — написал Козловский.

В частности, на видео певец и его избранница Юлия Бакуменко позировали для семейной фотосессии вместе со своим первенцем. Маленький Оскар предстал в светлой вышиванке.

Клип стал подарком для семьи Виталия Козловского от режиссера Макса Сало и продюсера Виталия Денчука.

"Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет пересматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", — отметил музыкант.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном

Напомним, в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У певца родился сын, которого назвали Оскаром. А в декабре 2023 года Козловский женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, которая и родила для него ребенка.

Ранее Фокус писал о маме Виталия Козловского, которая длительное время живет за границей.