Виталий Козловский впервые показал лицо маленького сына (видео)
Оскару исполнилось семь месяцев. Его родители решили запечатлеть моменты беззаботного детства для архивов.
Украинский певец Виталий Козловский впервые показал лицо своего маленького сына Оскара. Накануне музыкант и военнослужащий выпустил песню и клип к ней.
"Я хотел, чтобы этот клип вышел на полугодие сына. Но из-за перевода по службе и отъезда, я не мог закончить работу вовремя. Поэтому пришлось отложить. Сегодня Оскару исполняется 7 месяцев и именно эту дату символично я выбрал для того, чтобы поделиться своей самой большой радостью и гордостью со всеми", — написал Козловский.
В частности, на видео певец и его избранница Юлия Бакуменко позировали для семейной фотосессии вместе со своим первенцем. Маленький Оскар предстал в светлой вышиванке.
Клип стал подарком для семьи Виталия Козловского от режиссера Макса Сало и продюсера Виталия Денчука.
"Когда Оскар будет взрослым, когда у него будут свои дети, он сможет пересматривать это видео и всегда помнить, какой он был маленький, какими были мы рядом с ним, сколько тепла и любви было вокруг", — отметил музыкант.
Напомним, в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У певца родился сын, которого назвали Оскаром. А в декабре 2023 года Козловский женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, которая и родила для него ребенка.
Ранее Фокус писал о маме Виталия Козловского, которая длительное время живет за границей.